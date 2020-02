Jazz vom Enkel des Bergführers

Die österreichische Jazzband Sepp erneuert die Tradition von Bigbands wie dem Vienna Art Orchestra mittels osteuropäischer Folklore, was der Formation auch den Touch eines Zirkusorchesters verleiht.

Sepp ist ein Oktett um den Klarinettisten und Komponisten Christopher Haritzer; das Debütalbum «Auf der Walz» erschien 2019, zwei Jahre nach der Gründung. Was die Band spielt, klingt lyrisch und hat Drive. Die Musik verrät überdies nicht nur Herz, sondern ist auch sehr präzis gespielt.

Im Februar spielen Sepp dreimal in der Schweiz, in einem Doppelkonzert mit dem Schweizer Jazzseptett Paykuna um den Pianisten und Komponisten Demian Coca.

Österreichische Heimatmusik, wie der Name «Sepp» vermuten lässt, findet sich hier kaum. Der Name verknüpft das Bandprojekt mit dem Grossvater des Gründers Haritzer; Josef Lackner war ein unerschrockener Bergführer, Bergretter und Pionier in Sachen Lawinenschutz.

Haritzer und seine Mitkomponistin, die Sopransaxofonistin Victoria Pfeil, lassen sich vielmehr von Musik aus Tschechien, Deutschland und Brasilien inspirieren. Und von orientalischen Klängen aus der Türkei: Ein prägendes Element ist die Stimme von Gizen Kuz, die sich unaufdringlich und schön über den Sound legt – wenn sie nicht gerade mittels höchst lebendigen Sprechgesangs mehrere Rollen gleichzeitig spielt. Enorm vielseitig und ideenreich ist auch das Spiel des Geigers Tomáš Novák.

Tadellose Techniker

Auch das Septett Paykuna verbindet Folklore mit zeitgenössischem, melodiösem Jazz. In diesem Fall stammt das traditionelle Element aus Bolivien, dem Herkunftsland des Vaters von Bandgründer und Pianist Demian Coca. Auch hier hören wir Bigband-Sound, der indes kompakter ist als bei Sepp, während die Soli gängigen Mustern folgen.

Die jungen Musiker von Paykuna sind tadellose Techniker; während bei Sepp die Musik aus dem Inneren zu kommen scheint, haften bei Paykuna alle Augen an den Noten, zumindest im Video auf ihrer Website.

Trotzdem entwickelt auch Coca mit seinen Leuten, darunter der Winterthurer Schlagzeuger Adrian Böckli, einen mitreissenden Drive, so etwa im Titelstück des aktuellen Albums «Raices» und auch im Opener «Coroico» mit seinen tanzenden Flöten-Rhythmen.

Samstag, 20 Uhr, Dimensione, Neustadtgasse.