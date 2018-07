Kein einsamer Cowboy – oder doch?

Er kommt im T-Shirt zum Gespräch im Reinhart am Stadtgarten. «Brave Lonesome Cowboy» steht darauf. «Mutiger, einsamer Cowboy» ist aber keine Beschreibung seiner Person, wie man denken könnte.

So hiess eine Ausstellung, die Konrad Bitterli am Kunstmuseum St. Gallen kuratierte, wo er stellvertretender Direktor war. Im Juli 2017 hat er in Winterthur die Nachfolge von Dieter Schwarz als Direktor der Kunstmuseums angetreten.

Nach rund zwölfjähriger Debatte stand der Zusammenführung der drei renommierten Winterthurer Häuser, des Oskar Reinhart, des Kunstmuseums Winterthur und ab 2022, nach ihrem Umbau, auch der Villa Flora nichts mehr im Weg.

Keine Reduktion

Von «maximaler Kosteneffizienz» war im Museumskonzept vom Juni 2015 die Rede, erreicht werden sollte sie durch «Konzentration auf das zwingend Notwendige» und eine «gezielte Reduktion der Ausstellungstätigkeit». Inzwischen hat der Kanton seine Subventionen verdoppelt und die Stadt ihren Beitrag um dreissig Prozent erhöht.

«Weshalb soll ich hierher kommen, um das Programm zu reduzieren? Dafür wurde ich nicht angestellt und das ist nicht in meinem Sinn.»

Die Zahl der Ausstellungen wurde nicht zurückgefahren, und Bitterli hat das auch nicht im Sinn: «Weshalb soll ich hierher kommen, um das Programm zu reduzieren? Dafür wurde ich nicht angestellt und das ist nicht in meinem Sinn. Vor allem ist es nicht gut für das Haus.»

Der neue Auftritt brachte auch einen neuen Namen mit sich. Der Dreiklang «Kunst Museum Winterthur» mag nicht so recht klingen und funktioniert orthografisch nicht. Bitterli sagt, der Name käme sehr gut an. Während der frühere Auftritt «ältelig» dahergekommen sei, habe man nun für Frische gesorgt. «Der Name funktioniert als Logo», sagt er, das klappe bestens und überregional.

Die Zusammenführung zweier Institutionen ist kein einfacher Vorgang. Nur 120 Meter liegen zwischen Reinhart-Museum und Kunstmuseum beim Stadthaus – bei seinem Stellenantritt seien das zwei Planetensysteme gewesen, sagt Bitterli. Und wie steht es mit den Menschen, die sich darin bewegen?

Kürzlich wurde bekannt, dass Simona Ciuccio, Kuratorin für das 20. und das 21. Jahrhundert, das Haus nach 15 Jahren verlässt, um ab September Sammlungskuratorin am Aargauer Kunsthaus zu werden. Sie freue sich auf die neue Herausforderung, sagt Ciuccio, die in Aarau in der Geschäftsleitung sitzen wird. Bitterli sagt, er lasse sie nicht gerne ziehen, verstehe aber gut, dass sie ihren Rucksack füllen wolle mit neuen Erfahrungen.

Sein Führungsstil? Da fehle ihm das Vokabular des Managers, sagt er, und ergänzt: «Partizipativ würde man dem wohl sagen.» Er setze auf Teamwork. Ein Blick ins Jahresprogramm bestätigt: Für die Ausstellungen zeichnen jeweils zwei Kuratorinnen oder Kuratoren verantwortlich, Bitterlis Name ist nicht immer dabei. Hinter den Kulissen ist zu vernehmen, dass der Übergang in der Leitung nicht ohne personelle Differenzen über die Bühne gegangen sei.

Frauen im Fokus

Die St. Galler Ausstellung «Brave Lonesome Cowboy» thematisierte die Mythen und Bilder, die wir uns von den USA machen. Aber angesichts der bisherigen Ausstellungen dieses Jahres – Bildhauerinnen, die Künstlerin Katinka Bock, dann «Women» und «The Female Touch», jetzt Hodler und Giacometti – kann man den Eindruck bekommen, hier würden bewusst Frauen als Themen gesetzt, weil das ankommt.

«Es wäre fatal, sich an nur an der Besucherzahl auszurichten»



Ist das nicht etwas plakativ? Geht es darum, unbedingt mehr Publikum anzusprechen?

«Es wäre fatal, sich an nur an der Besucherzahl auszurichten», sagt Bitterli. Hätte er die möglichst grosse Zahl im Sinn, dann hätte er nicht mit Katinka Bock begonnen und würde nicht im Herbst Karin Sander zeigen. Über viertausend Besucherinnen und Besucher zählte die Bock-Ausstellung in gut drei Monaten – kein schlechtes Ergebnis für eine in der Schweiz kaum bekannte deutsche Künstlerin, aber auch kein Renner. Mit der vierzigjährigen Bock habe er einen Generationswechsel anzeigen wollen.

Auch Hodler und Giacometti sei «kein Blockbuster», vielmehr «ein komplexer Dialog» mit dem Ziel, den Diskurs über die beiden Schweizer Künstler zu erneuern. Die Schau zeige das neue Potential der beiden Sammlungen des Kunstmuseums und des Reinhart-Museums, die nun institutionell zusammenwachsen.

Sammlung als Echoraum

Bei Ausstellungen wie «Women» fungierten die Werke aus den Sammlungen von Oskar Reinhart und des Kunstvereins als «Echoraum» – ein Lieblingsausdruck von Bitterli.

«Women» im Reinhart-Museum haben in fast vier Monaten über zehntausend Besucher gesehen. Im Vergleich: Im Jubiläumsjahr 2016 wurden im Kunstmuseum beim Stadthaus über 19 000 gezählt. Als «Echoraum in die Gegenwart» soll dereinst auch die Villa Flora dienen, wenn sie nach dem im Herbst beginnenden Umbau wiedereröffnet wird, was 2022 der Fall sein soll.

Das ehemalige Wohnhaus des Sammlerpaars Hahnloser soll vor allem jüngere Leute anziehen, Kunstschaffende zumal, weil an diesem Ort, an dem berühmte Künstler wie Vallotton und Bonnard zu Gast waren, zu erfahren ist, wie Kunst und Leben ineinander greifen. «Wir wollen nicht einfach Kunstgeschichte zeigen, wir wollen Bezüge zum Jetzt herstellen», sagt Bitterli.

Stadthalter auf Zeit

Ein Direktor sei nur der Stadthalter für ein paar Jahre, gibt Bitterli zu bedenken. «Entscheidend ist, welche Entwicklung eine Sammlung durchläuft.» Und diese Sammlung ist vorhanden: «Wir haben hier zum Beispiel eine Werkgruppe von Caspar David Friedrich, die hat nicht einmal das Metropolitan Museum of Art.»

Bitterli plant keinen Bruch mit dem Sammlungsstil seines Vorgängers. Schwarz pflegte die amerikanische Kunst. Er habe in St. Gallen ebenfalls Amerikaner dieser Generation wie Donald Judd oder Keith Sonnier gezeigt, sagt Bitterli, daran sei ihm gar nichts fremd.

Die Arte Povera hingegen sei ihm weniger vertraut. Die Sammlung werde er als Folie benutzen, die stets allem zugrunde liege: «Wir müssen diese starke Tradition hier in Winterthur in der Gegenwart reflektieren und in die Zukunft weiterführen.»

Er sei weit davon entfernt, diese Traditionen zu ignorieren: «Das wäre nicht nur absurd, es wäre eine Anmassung», sagt er. Nein, ein «Brave Lonesome Cowboy», das sei er nicht.

(Der Landbote)