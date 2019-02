Konrad Bitterli – Sieger nach Punkten

Keinen gemütlichen Abend erlebte Konrad Bitterli im Stadtalk in der Coalmine. Moderator Christian Huggenberg traktierte den neuen Direktor des Kunst Museums Winterthur mit kritischen Fragen, die aus dem Gespräch beinahe einen Faustkampf machten.

Doch Bitterli hielt mutig dagegen, erklärte, warb für Verständnis und Geduld, wenn das Museumskonzept und andere Pläne nicht wie mit dem Zauberstab augenblicklich umgesetzt werden. Nein, die in nicht allzu ferner Zukunft liegende Eröffnung der Kunsthauserweiterung in Zürich schrecke ihn nicht, auch nicht die Konkurrenz wie das Kunstmuseum Basel und die Fondation Beyeler in Riehen, antwortete er auf eine diesbezügliche Frage.

Er verglich diese Institute mit einem Supertanker, der sich nur schwer bewegen lasse. «Wir sind flink und fit. Wir geben jüngeren Künstlern eine Museumsplattform wie derzeit Koenraad Dedobbeleer und im letzten Jahr Katinka Bock», umriss er sein Programm.

Puddelwohl im Haifischteich

Er fühle sich puddelwohl in Winterthur, obwohl ihm die Szene als «Haifischteich» und «Schlangengrube» beschrieben worden sei, offenbarte Bitterli und lobte sein Team und die Zusammenarbeit mit der Stadt. «Ich hatte mir die Aufgabe schwieriger vorgestellt», sagte der Mann mit dem langen Atem.

Bitterli lernte das langfristige strategische Denken in seiner Funktion als Realisator der Lokremise als Kulturraum in St. Gallen und als Vizedirektor des dortigen Museums. Hier in Winterthur setzt er die im Museumskonzept festgeschriebene Zusammenführung von Kunstmuseum, Museum Oskar Reinhart und Villa Flora um. Da geht es um Details, nicht mehr um Visionen, machte Bitterli klar. Sein Job besteht zur Hauptsache aus Sitzungen, Management und Finanzkontrollen, sagte er.

Der Umgang mit Kunst und Künstlern, die Organisation von Ausstellungen, einst die Kernaufgabe der Konservatoren, wird beinahe marginalisiert. «Dennoch sind Besuche von Ateliers und Vernissagen, überhaupt die Auseinandersetzungen mit den Kunstschaffenden und ihren Werken eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung», betonte Bitterli.

Huggenberg liess nicht locker, bullddozzerte durch die «Musentempel», kritisierte den sakralen Mief, mokierte sich über die Kuh- und Bergidyllen an den Wänden und verlangte «fetzige Parties und Yogasessions» in den heiligen Hallen. Piano, piano, konterte Bitterli und machte auf die unterschiedlichen Publikumserwartungen aufmerksam.

Auch lösen sich die einst engen Beziehungen zwischen Bürgern, die auch Sammler, Mäzene und Museumgründer waren, und den Häusern. Museen seien immer noch elitäre Orte, wenngleich er in seinem Programm bemüht sei, Altes und Neues zu verschränken, einen Bogen zwischen dem Museum beim Stadthaus und dem Museum am Stadtgarten zu schlagen, was in der Öffentlichkeit doch wahrgenommen wurde.

Bilderstürmerische Aktion

Huggenbergs Wunsch- und Kritikliste war damit längst nicht abgearbeitet. Eine bessere Vermarktung der hiesigen Kunstschätze, einen benutzerfreundlicheren Internetauftritt, koordinierte Öffnungszeiten abends und eine Umgestaltung des Empfangs im Museum am Stadtgarten, forderte Huggenberg. Mehr als einen Postkartenständer finde man dort nicht, polemisierte er.

Ihm schwebt ein attraktiver Shop und ein Restaurant im Entrée des als Eingangstor zur Winterthurer Museumslandschaft vorgesehenen Reinhart-Tempels. Bitterli hätte nichts gegen solche Umbauprojekte, aber solange sie nicht im Investitionsplan der Stadt figurieren, passiert nur sehr wenig. Es sind nicht einzig die finanziellen Mittel, die derzeit fehlen; feuerpolizeiliche Vorschriften und denkmalpflegerische Bedenken engen den Spielraum massiv ein.

Das war mal anders, als vor mehr als 30 Jahren beim Dachausbau und dem Einbau einer Treppe zerstörerische Eingriffe politisch sanktioniert wurden. Bitterli hat aber bereits ein Miniprojekt bei der Stadt eingegeben, das in einer sanften bilderstürmerischen Aktion mit Künstlern dem Entrée einen zeitgemässen Auftritt verschaffen soll – eine Revolution in einem Haus, wo früher um die Verschiebung von Bildern um fünf Zentimeter bis vor Bundesgericht gestritten wurde.

(Der Landbote)