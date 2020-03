Kulturveranstalter wegen Virus verunsichert

Von der schweizweiten Absage von Kulturveranstaltungen mit mehr als tausend Leuten ist Winterthur zurzeit nicht betroffen. Es handelt sich dabei um eine präventive Massnahme des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Der Kanton Zürich seinerseits empfiehlt, keine Anlässe mit vielen Personen in geschlossenen Räumen mehr zu veranstalten, bei denen es zu einem engen körperlichen Kontakt kommt. Je nach Auslegung sind davon auch die Winterthurer Theaterhäuser, das Stadthaus und die Musiklokale betroffen. Die lokalen Kulturveranstalter reagieren darauf unterschiedlich, wie eine Umfrage am Mittwochnachmittag ergab.

Am Mittwochmorgen meldete das Naturmuseum die Absage von zwei Museumsvorträgen, die am 7. und 14. März hätten stattfinden sollen. Museumsdirektorin Daniela Zingg begründet den Entscheid mit dem Altersdurchschnitt der meist zwischen dreissig bis fünfzig Zuhörerinnen und Zuhörer. Viele seien über sechzig Jahre alt und wären damit potentiell gefährdet, sagt Zingg. Im Lesesaal, der für Vorträge genutzt wird, sitze man relativ nahe beieinander. Zingg verweist auf die oben genannte Empfehlung des Kantons. Die Führungen und auch die Finissage der laufenden Ausstellung finden statt und das Museum ist normal geöffnet.

Ihre Vorträge ebenfalls abgesagt hat die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NGW), wo Zingg im Vorstand ist. Diese würden dieselbe Klientel ansprechen wie die Museumsvorträge, deshalb hätten sich beide Organisationen für die Absage entschieden, sagt Zingg: «Wir möchten niemanden einer möglichen Gefahr aussetzen.»

Im Casinotheater finden vorläufig alle Veranstaltungen statt, wie Mediensprecherin Steffi Carolino sagt. Man beobachte und bespreche die Lage zweimal täglich an einer Sitzung, desinfiziere, stelle Desinfektionsmittel zur Verfügung und gehe auf Leute zu, die übermässig husten, sagt Carolino. Bankette seien allerdings schon von den Kunden abgesagt worden. Im Theater stelle man gegenwärtig keinen Rückgang der Buchungen fest.

An Vernunft der Besucher appellieren

Das Theater Winterthur, das über achthundert Plätze verfügt, sei vom aktuellen Veranstaltungsverbot nicht betroffen, die Aufführungen würden wie geplant stattfinden, heisst es auf der Webseite. Am Donnerstag wird hier das Musical «My Fair Lady» gespielt. Auch die geplanten Konzerte und öffentlichen Generalproben des Musikkollegiums finden statt. Auf der Webseite wird das Publikum angehalten, «bei Anzeichen von Fieber oder Husten» auf den Konzertbesuch «unbedingt zu verzichten».

Andi Gröber, Geschäftsführer des Theaters am Gleis, ist mit der Empfehlung des Kantons nicht glücklich: «Jetzt weiss niemand mehr, was er zu tun hat.» Man halte die Theaterbesucher zur Hygiene an, sagt Gröber. Aufgrund einer Empfehlung könnten jedoch keine Vorstellungen abgesagt werden. Die Gagen müssten dann trotzdem bezahlen werden, was schnell zu einem finanziellen Engpass führen würde. Man halte sich jedoch an die Vorgaben der Stadt.

Wie verhalten sich die Musikclubs? Yvonne Dünki, Präsidentin des Vereins Onthur der Winterthurer Musikclubs, ist wie Gröber nicht begeistert von der Empfehlung des Kantons. Eine solche könne man befolgen oder auch nicht. «Wir warten auf eine gemeinsame Weisung des Bundes und der Kantone», sagt Dünki. Diese sollte am Mittwochabend oder am Donnerstag kommen.