Kurzfilmtage und Genfer Filmfestival kooperieren

Die Winterthurer Kurzfilmtage und das Geneva International Film Festival (GIFF) arbeiten dieses Jahr erstmals zusammen. Mit dem Austausch von Beiträgen wollen sie dem Publikum ein breiteres Angebot an Kurzfilmen und digitalen Filmen präsentieren.

Am GIFF wird vom 2. bis zum 10. November eine massgeschneiderte Auswahl an Kurzfilmen aus dem Programm der Kurzfilmtage gezeigt. Im Gegenzug führen die Kurzfilmtage vom 6. bis zum 11. November eine Auswahl an Virtual-Reality-Filmen aus dem Programm des GIFF in Winterthur auf.

«Wir freuen uns über diese Partnerschaft»



Die Kurzfilmtage gelten als das bedeutendste Schweizer Festival für kurze Filme, während das GIFF gemäss Veranstaltern die innovativste Veranstaltung für Audiovisuelles im Land ist.

Breiteres Publikum wird erreicht

«Wir freuen uns über diese Partnerschaft», lassen sich John Canciani, der künstlerische Direktor der Kurzfilmtage und Emmanuel Cuénod, allgemeiner und künstlerischer Direktor des GIFF in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.

Die Zusammenarbeit der beiden Festivals überzeuge nicht nur dadurch, dass sie die Sichtbarkeit der beiden Veranstaltungen erhöhe, sondern vor allem deshalb, weil es dem Publikum dies- und jenseits der Saane ermögliche, auf Filme aufmerksam zu werden, die es sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. (huy/SDA)