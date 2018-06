Lamento über den Verlust eines Kunstwerks von Silvio Mattioli

«Aus Winterthur angeliefert», meldete der «Landbote» am 12. Juni auf der Seite «Regionalkultur». Gemeint ist die Züglete der Stahlskulptur «Das Team» (1997) des 2011 verstorbenen Winterthurer Bildhauers Silvio Mattioli (Bild) vom Schlosstal in Töss ins «Kunsthaus» Elsau von Jürg Bischofberger. Ein grossformatiges Foto zeigte die fünf hohen Stelen am neuen Ort vor einem länd­lichen Hintergrund.Die sommerlich gekleideten Vernissagebesucher scheinen an diesem imponierenden Werk ­Gefallen zu finden. Natürlich zu Recht. Umso mehr müsste man das Bedauern des Kunstkritikers über den Verlust aus Winterthurer Sicht verstehen.

Eine Umplatzierung war notwendig geworden, weil die Installation den Plänen von Autoneum AG im Schlosstal, einem Spin-off von Rieter, im Weg stand. Thomas Anwander, Mitglied der ­Johann-Jakob-Rieter-Stiftung, lacht am Telefon laut auf, als der Anrufer ihn fragt, ob sich die Stiftung, die Besitzerin der Mattioli-Installation, nicht einen alter­nativen Standort in Winterthur, insbesondere in Töss, wo Mattioli aufwuchs, hätte vorstellen können. «Nein, an diese Variante dachten wir wirklich nicht», ­bekennt er freimütig. Folglich ­suchte die Stiftung auch nicht den Kontakt zur Stadt.

Stiftungsinterne Lösung

Auf dem Schlosstal-Areal habe sich keine sinnvolle Umplatzierungsmöglichkeit ergeben, sagt Anwander. Im Verlauf der Abklärungen zeichnete sich eine stiftungsinterne Lösung ab. Bischofberger, der Stiftungspräsident, war bereit, die fünfteilige Installation als Leihgabe in seinem Garten aufzustellen. «Natürlich trat Bischofberger bei diesem Geschäft in den Ausstand – ein übliches Vorgehen, wenn ein Stiftungsratsmitglied selber betroffen ist», erklärt Anwander.

Selbst ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Für den lokalen Kunstkritiker hinterlässt die Umsiedelung der fünf Stelen eine Lücke in der Winterthurer Skulpturentopografie. Und das Lamento darüber – für Anwander eher Ausdruck einer klein karierten Mentalität – hat doch gute Gründe. Immerhin ist Mattioli, deraus einer italienischen Familie stammt, nicht nur in Töss aufgewachsen. Wie übrigens auch Max Bill, dem jüngst ein Park an der Zürcherstrasse gewidmet wurde. Zudem zählt Mattioli zu den Schweizer Pionieren in der Eisenplastik, und drittens ist er – ausser im Park der Axa-Versicherung an der Römerstrasse – in Winterthur nicht mehr repräsentativ vertreten.

Stadt hätte Freude gehabt

Die fünf Stelen im öffentlichen Raum in Töss hätten also eine Wiedergutmachungsgeste sein können. Denn Mattioli war auch nie mit einer Einzelausstellung im Kunstmuseum gewürdigt worden. Das lag auch ein bisschen an ihm. Er brüskierte und provozierte gerne, und sein Auftreten als Künstlerfürst im Zenit seines höchst erfolgreichen Schaffens kam nicht überall gut an. Noch vor seinem Tod richtete ihm Maja von Meiss im Kulturort Weiertal eine viel beachtete Ausstellung aus.

Um einen Kommentar zur Umsiedlung der Mattioli-Installa­tion gebeten, liess Stadtpräsident Michael Künzle ausrichten, die Stadt hätte durchaus Freude ­gehabt, wenn ihr ein Werk von Silvio Mattioli angeboten worden wäre. Es hätte ja auch eine Dauerleihgabe sein können. Künzle hatte Kontakt zum Künstler und schätzt sein Werk sehr.

In Elsau und Martigny

Anwander meint, Elsau sei ja nicht irgendwo im Ausland, sondern gehöre beinahe zu Winterthur. Was soll also das Lamento? «Kunsthaus»-Betreiber Bischofberger, der Profiteur in der Geschichte, doppelt nach, man müsse froh sein, dass die Installation einen so schönen Standort erhalten habe und nicht in ein Magazin abgewandert sei.

Tatsächlich ist der Eigentümer eines Kunstwerks frei im Umgang damit. Er kann es im Ex­trem­fall sogar verschrotten. Was ja nicht geschehen ist. Und ziemlich sicher wird es nicht die letzte Umsiedlung eines Kunstwerks gewesen sein, da Kunst, wie zu beobachten ist, nicht nur vermehrt zum Spielball von Immobilien­geschäften wird. Ihr Schicksal unterliegt auch Zufällen und ­konzeptuellen Entscheidungen, wenn etwa Kunstsammlungen neu ausgerichtet werden.

Jüngst wurde auf einem Verkehrskreisel in Martigny ein imposantes Werk von Mattioli installiert. Es stand ursprünglich vor einem Gebäude der Swiss Life an der Badenerstrasse in Zürich. Als die Immobilie verkauft wurde, zeigten die neuen Besitzer kein Interesse an der ausgreifenden Aluminiumskulptur und überliessen sie der Fondation Gianadda in Martigny. (Landbote)