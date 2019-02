Leben, Liebe und Robotik

«Humanoid» ist eine Science-Fiction-Oper. Die Zukunft, in der Jonah, ein junger Nerd, seine verstorbene Freundin Vivienne mithilfe humanoider Robotik auferstehen lässt, ist allerdings recht nah. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass schon im Jahr 2037 alle Bestandteile für Roboter mit menschlichem Aussehen bis hin zum «Hautschlauch temperiert ganz wie echt» auf dem Markt verfügbar sind.

Die Schweizer Autorin Pamela Dürr und der holländische Komponist Leonard Evers haben sich ihre Geschichte für 13- bis 18-Jährige ausgedacht. Sie ist aber auch für alle, die einmal 13 bis 18 waren.

Zu erleben ist nicht nur ein raffiniert gemachtes Spiel um die Verwechselbarkeit oder Unverwechselbarkeit von Mensch und Maschine, das uns in naher Zukunft vielleicht tatsächlich beschäftigen wird. Es ist aber auch eine Geschichte um die alten Muster im Geschlechterverhältnis. Auf der Suche nach dem perfekteren Objekt der Begierde sperrt Jonah Vivienne weg und baut sich Alma, ein Robotermädchen, das ganz für ihn da ist – jeden Tag wie neu, weil sie ihre eigenen Daten Nacht für Nacht löscht.

Offenbach lässt grüssen

Dem Opernhabitué kommt diese Alma recht bekannt vor, wie sie da mit eckigen Bewegungen und stossweisen Lauten «ich» sagt und «Ich bin Alma» – Offenbachs Olympia lässt grüssen.

Die Liebe, das alte Thema der Oper, ist auch das von «Humanoid». Das Theater Winterthur setzt damit in Zusammenarbeit mit Konzert Theater Bern seine erfolgreiche Arbeit für ein junges Publikum nach «Die Reise nach Tripiti» (dessen Libretto ebenfalls von Pamela Dürr stammte) fort.

Es wird seinen Weg durch die Musikwelt machen: Die Musik ist attraktiv, rhythmisch durchwegs spannend, und dem Sujet entsprechend mischt sie mechanisch Repetitives und romantisch emotionale Motive, dies alles ohne anbiedernde Gefälligkeit. Flageoletttöne, Schlagzeugeffekte, harmonische Reibungen schaffen die Atmosphäre der digitalen Welt.

Es gibt die instrumentalen Weitungen – im Zentrum der Oper eine Albtraumszenerie voller Suggestivität –, aber vor allem auch den Fokus auf den Gesang, auf den expressiven Dialog und emotionales Arioso.

Natürlich mechanisch

Es sind durchwegs «erwachsene» Aufgaben. Das Musikkollegium in solistischer Kammerorchesterbesetzung brilliert in der rhythmischen Betriebsamkeit mit klanglicher Feinarbeit im Hintergrund der Bühne, und in Szene setzt sich ein starkes Ensemble: musikalisch prägnant und bewundernswert in der präzisen Bewegungsmechanik der Roboterexistenzen und ihrer allmählichen Emanzipation.

Larissa Angelini besingt als Vivienne schwungvoll die glitzernden Erinnerungen, die ihr Jonah einprogrammiert hat. Per Lindström besitzt den ausdrucksstarken Tenor für den Programmierer, der seinem früheren Konstrukt aggressiv begegnet und sich seinem neuen zärtlich anschmiegt. Gegenläufig klug getaktet sind Wolfgang Resch als Freund Piet, der am Ende nicht mehr sicher ist, ob er auch nur eine Kopie ist, und der Roboter Juri, der in einer Programmierschlaufe gefangen ist und am Ende befreit wird.

Erlösende Freundschaft

Genau kontrolliert und dosiert, aber in der Wirkung sozusagen ganz natürlich, rückt mit Orsolya Nyakas’ glockenklarem Sopran Alma ins Zentrum, die am Ende davon erlöst ist, bloss ein männliches Programm zu sein. Diese Erlösung geschieht durch die Freundschaft, die sich zwischen Alma und dem Kind entwickelt, von dem sie mittels Märchen und Fantasy-Geschichten sprühende Lebendigkeit mitbekommt.

Die Erfahrungen summieren sich, denn das Kind ist in der digitalen Welt bestens zu Hause und sichert Almas Daten heimlich im Roboter Juri – ein köstlicher Einfall des Plots, der mit dem Countertenor Oscar Verhaar als Kind auf seine Weise, mit Tutu und Königskrone, auch poetisch umgesetzt ist.

Das Libretto freilich lässt eher an das ganz normale Wunder des Kindes denken, und die Ökonomie des Stücks wäre vielleicht mit dem wilden, fantasievollen Wesen, das auf dem Dach «Star Wars» spielt, besser bedient als mit dieser weiteren, immerhin aber deutlich roboterfernen Kunstfigur.

Richtiges Theater

Der Einwand ist auch keiner. Denn es gibt auch keine Dachlandschaft und auch kein Labor voller Apparaturen. Das Team Cordula Däuper (Inszenierung), Ralph Zeger (Bühne), Sophie du Vinage und Sarah Sauerborn (Kostüme) sowie Steffen Dorner (Licht), konkurriert nicht mit dem Kino, sondern macht ganz hautnah Theater. Auf den leuchtenden Laufstegen ist Programmiertechnik reale Körperaktion.

An «Action» fehlt es aber auch nicht – schliesslich ist das Finale nur für die Roboter und das Kind offen, nicht für Vivienne und nicht für die Programmierer, die sich auf ein allzu gefährliches Spiel eingelassen haben.

Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und am 27. Februar sowie am 2. und 3. März. Ab 14. März im Theater Bern.

(Der Landbote)