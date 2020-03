Lieben und Heiraten auf Italienisch

Eine Hochzeit, die platzt, weil ein totgeglaubter Verlobter unverhofft doch noch auftaucht. Eine Liebende, die sich als Mann verkleidet, während ihr Liebhaber ihr auf der Flucht begegnet, ohne sie zu erkennen. Und einer, der zwei Herren gleichzeitig dient, daneben eine Frau zum Heiraten sucht und vor allem eines will: endlich etwas essen.

In der Komödie «Der Diener zweier Herren» von Carlo Goldoni aus dem Jahr 1745 geht es drunter und drüber. Sie spielt in Venedig und verwendet typisierte Figuren, wie man sie aus der Commedia dell'arte kennt, von der sich der Autor eigentlich abgewandte, um sich an Molières Charakterkomödie zu orientieren – dennoch zählt das Stück bis heute zu seinen bekanntesten. Zumindest sei es vor zwanzig Jahren noch so gewesen, meinte der Regisseur Holger Schultze am Mittwoch vor der Aufführung im Theater Winterthur im Gespräch. Heute sei Goldoni leider von den Spielplänen verschwunden.

Man versteht teilweise, warum. Nicht wenige Spässe beruhen auf der simplen Tatsache, dass man nicht zwei Dinge gleichzeitig tun kann. Und so rennt der Diener Truffaldino denn oft hin und her und kann sich nicht entscheiden. Aber Steffen Gangloff ist ein liebenswerter Diener, wenn er der Versuchung nicht widerstehen kann, von den Gerichten zu kosten, die er servieren soll. Und vor allem, wenn er seiner Angebeteten, der Zofe Smeraldina, vorschlägt, ihn zu heiraten, weil sie doch beide schüchtern seien.

Italienisches Flair

Die Inszenierung, die im Sommer 2018 an den Heidelberger Schlossfestspielen Premiere feierte, versetzt die Handlung in eine zeitlose Gegenwart, die Holzbrücke, vor und auf der sich alles abspielt, ist von einer schlichten Eleganz. Truffaldino schwärmt von «Carbonara», Smeraldino (sehr präsent: Lisa Förster) trägt ein rotes Kleid, fährt Vespa und freut sich grossartig über Truffaldinos Antrag. Eine vierköpfige Band spielt italienische Gassenhauer oder stimmt auch mal die Filmmusik «Spiel mir das Lied vom Tod» an.

Die Väter des Brautpaars, dessen Hochzeit bis zum Schluss auf der Kippe steht, erinnern mit ihren Sonnenbrillen an Mafiabosse: Roland Beyer als Pantalone de' Bisognosi und besonders Hans Fleischmann als Dottore Lombardi glänzen mit ihrem patriarchalen Charme und liefern mit einem Rededuell, bei dem sie ständig die Treppen rauf und runter hasten, bis sie nur noch zu lallen vermögen, eine herrliche Satire auf die italienische Streitkultur. Magdalena Neuhaus ist eine zickige Braut Clarice, Benedict Fellmer ein schnöseliger Bräutigam, Raphael Gehrmann ein arroganter Herr und Liebhaber und Sophie Melbinger umwerfend als die androgyn fordernde Beatrice, als die sie sich am Ende entpuppt.

Was die Geschlechterrollen angeht, so muss man leider sagen, dass die Feinheiten, die Goldoni in seinem Text auch angelegt hat, hier oft nicht zur Geltung kommen. Gut zu spüren ist aber, dass das ganze Ensemble Spass hat am Spiel. Und das ist an diesem Abend die Hauptsache, Clarice bringt es auf den Punkt: «Ja, es ist leider wahr, wir bangen und hoffen in diesem Leben und sehr selten geniessen wir es.» Die Freude überträgt sich auf das – leider nur spärlich anwesende – Publikum. Den grössten Erfolg kann Truffaldino für sich verbuchen, als er beim Servieren einen Knödel in die erste Reihe wirft, von wo er prompt zurückkommt: «Das ist mir in Deutschland aber nicht passiert! Respekt, Respekt, die Schweiz, die Schweiz!»

In den ganzen Durcheinander verliert man leicht die Übersicht: Wieviele Brautpaare gibt es hier eigentlich? Am Ende sind es drei, wobei eines dann fast, in Anlehnung an Romeo und Julia, in einem Doppelselbstmord untergeht, weil beide glauben, der andere sei schon tot. Aber alles wird gut, und das Lieben und Heiraten mündet in einen venezianischen Karneval mit ganz zauberhaften Masken.

«Wir halten dagegen»

Zu Beginn der Aufführung dankte Programmeiter Thomas Guglielmetti den Anwesenden für ihr Kommen und dem Landboten für die Berichterstattung. In den Medien gebe es zurzeit nur ein Thema: «Wir halten dagegen», sagte Guglielmetti.

Am Eingang des Theaters wurden alle mit Namen, Telefon- und Platznummer registriert. Man bekam einen roten Punkt auf das Ticket, ohne den man den Theatersaal nicht betreten konnte. Aufgrund der geringen Besucherzahl, es waren rund siebzig bis hundert Leute anwesend, kam es nicht zu Verzögerungen.

Auf Empfehlung des Bundesrates rät das Theater älteren Personen und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen sowie Personen, die sich krank fühlen oder kürzlich in Risikogebieten aufhielten, vom Besuch einer Vorstellung ab. Theatertickets können vor der Vorstellung an der Kasse zurückgegeben werden.

