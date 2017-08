Mehr Platz für das Publikum

Die «schönsten anderthalb Wochen des Jahres» haben diesmal eine Woche früher begonnen. Manche regelmässige Festivalbesucher dürften also noch in den Ferien weilen, doch davon war gestern gar nichts zu merken; im vorderen Teil der Steinberggasse standen die Besucherinnen und Besucher so dicht wie immer, sie liessen sich auch vom später einsetzenden, leichten Sommerregen nicht die Stimmung verderben.

Mehr Platz hat es erfahrungsgemäss hinten in der Gasse, wo das Interesse am Smalltalk höher ist. Für beide Gruppierungen hatten die Allah-Las, eine an den 60er-Jahren orientierte Gitar­renrockband aus Kalifornien mit einem Hang zu raffinierten psychedelischen Stimmungen, genau die richtige Mischung parat.

Neues Besucherzentrum

Der markante VIP-Pavillon auf der engen Steinberggasse ist verschwunden, nicht wenige dürften darüber froh sein; jetzt steht dort nur noch ein kleiner, niedriger Container. Über die ganze Gasse sind Lichterketten gespannt: Nach dem Konzert ist die Party ja noch nicht vorbei.

Wir haben uns unter die tanzende Menge gemischt und den Puls der feiernden Winterthurer gefühlt. Video: Simon Grässle

Völlig neu gestaltet wurde der Gastronomiebereich auf dem Kirchplatz. Anstelle des El-Tipico-Zeltes befindet sich dort ein einstöckiges Gebäude mit Terrasse. Acht Küchenteams sorgen hier für ein vielfältiges Angebot, von mexikanisch bis vegetarisch.

Das neue Konzept strukturiert den Platz klarer und schafft mehr Freiraum. Damit wolle man dem Publikum Platz zurückgeben, heisst es dazu in der Programmzeitung. Genau diesen Eindruck bekam man, wenn man gestern über das Gelände schlenderte.

Nicht zuletzt hat nun das Publikum auf der Kirchplatzbühne an Bewegungsfreiheit gewonnen. Hier spielte der aus Niger stammende Bombino nach einer Aufwärmsession auf der akustischen Westerngitarre mit seiner Band einen treibenden «Wüsten-Blues­rock», der in die Beine fuhr.

Eine weitere Neuerung betrifft die für das weitgehend kosten­lose Festival lebenswichtige Kollekte: Sie kann nun ganz bequem per SMS entrichtet werden.

