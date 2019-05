Mit Fanny barfuss durchs Museum

Mein Foto des «Pierrot» von Juan Gris, am Ende der Führung durch einen kleinen violetten Rahmen hindurch aufgenommen, ist unscharf. Es ist auch nicht unbedingt mein «Lieblingsbild» – die Anweisung, jetzt das Werk zu fotografieren, das mir am besten gefallen hat, macht mich zuerst ratlos, ich habe mir kein Bild länger angesehen. Und dann soll man die Wahl auch noch begründen. So komme ich auf den Pierrot. «Die Geschichte dazu fand ich gut», sage ich in die Runde.

«Ich glaube, Kunst hat mehr mit dem Darm gemeinsam als mit Hirn und Herz.»Fanny

Sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am Dienstag im Eingangsbereich des Kunstmuseums, dazu ein Journalist, ein Fotograf und eine Managerin der Reihe #letsmuseeum; das Alter war gemischt. Das Motto: «Life happens». Eine Teilnehmerin verspätete sich, die Ortsangabe «beim Stadthaus» ist vielleicht doch nicht so klar, wie man denkt. Dann geht es los: «Hallo zusammen, ich bin Fanny, das ist das Kunstmuseum, let’s go.»

Kunst und Darm

Im ersten Stock darf man, wenn man will, Schuhe und Socken ausziehen. Das bekannte Gemälde der Begründer des Kunstmuseums aus dem (jetzt verschlossenen) Sitzungszimmer zeigt uns Fanny auf ihrem Tablet, dazu auch den Grundriss des Gebäudes. Wie ein Darm sehe das aus, sagt Fanny auf Schweizerdeutsch: «Ich glaube, Kunst hat mehr mit dem Darm gemeinsam als mit Hirn und Herz.» Auch bei der Kunst sei die Entleerung wichtig.

Fanny führt ungewöhnlich unterhaltsam durch das Kunstmuseum. Bild: elo

Fanny, stellt sich heraus, hat sich etwas einfallen lassen. Und sie hat auch ein Konzept. Darin steht etwa, dass wir alle per du sind. Sie hat Aufkleber mit unseren Vornamen vorbereitet. Auch mit den Künstlern sind wir jetzt per du: Nicht Van Gogh hatte ein tragisches Leben, sondern «Vincent» Ich habe zwar gerade einen Spielfilm gesehen, in dem Willem Dafoe dem Maler sein eindrückliches Gesicht leiht, aber auf die Idee, dass van Gogh nun mein Freund sein könnte, wäre ich nicht gekommen.

«Sollen wir damit beginnen? Nein, ich habe keine Lust»Fanny

«Bald scrollst du durch ein Museum – in echt», stand auf dem elektronischen Ticket. Genau das machen wir nun. Wir scrollen beziehungsweise schreiten durch die Räume. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal, aber barfuss ist es immerhin eine neue Erfahrung. Vor Henri Rousseaus «Kind mit Hampelmann» bleiben wir nur kurz stehen – Fanny: «Sollen wir damit beginnen? Nein, ich habe keine Lust» – und eilen stattdessen ans andere Ende des Museums, zur Treppe, die in den Neubau hinunter führt.

Dort steht an der Holzwand ein Satzfragment von Lawrence Weiner. Wir erfahren, dass der Konzeptkünstler die herkömmliche Idee des Künstlers als eines Schöpfers über Bord geworfen habe, weil er erkannte, dass sie in eine Sackgasse führe. Stattdessen beschrieb er Bilder, die der Besucher in seiner Vorstellung selbst zusammensetzen kann. Dann geht es wieder zurück zu Brancusi, Rodin und Klee.

«Super geile Punks»

Und zu den Impressionisten. Maler wie Van Gogh und Sisley seien zu ihrer Zeit «super geile Punks» gewesen, sagt Fanny. Unerschrocken verbindet sie Infotainment über Kunst und Künstler mit eigenen Ideen, bricht auch mal unvermittelt ab: «Das war jetzt alles Mist, was ich erzählt habe, es ist erfunden.» Aha, denke ich, es darf einem vor Kunstwerken also auch Blödsinn einfallen.

«Bitch!» tönt es von den Teilnehmer gegen die Decke

Vor Monets Seerosen erfahren wir, dass Fanny ursprünglich Floristin war. Daher weiss sie, dass der lateinische Name der Seerose Nymphaea lautet. Von da geht es zur Darstellung nackter Nymphen in der Malerei – wieder hält uns Fanny ihr Tablet hin – und zum Ausdruck «Nymphomanin». Heute sage man stattdessen «bitch», hören wir, dann stellen wir uns im Kreis auf und rufen «bitch» zur Decke des Saales hinauf. Das kommt mir absurd vor, es wirkt aber auch befreiend, wie ich zugeben muss.

Anfangs wirkt das alles vielleicht zufällig, aber ich bin schon bald überzeugt, dass es gut durchdacht ist. Fanny schlägt Bögen von den Kunstwerken hinüber zu Themen, die jeden betreffen. Zu Gefühlen wie Scham und Minderwertigkeit oder Lampenfieber. Auch die Kunstwerke sind gezielt ausgewählt, Kindheit und Alter schliessen sich zum Kreis. Man nimmt Eindrücke mit, die haften bleiben. Das Ganze erinnert an einen Selbsterfahrungskurs, ist aber originell und stimmig gemacht. Vermutlich geht es auch darum, Schwellenängste abzubauen. Zu den Kunstwerken hingegen habe ich an diesem Abend kaum emotionale Bezüge aufgebaut.

Die Angst vor dem Auftritt

Das liegt nicht, wie ich zuvor befürchtete, am Mobiltelefon, das man auf der Führung dabei haben sollte (nicht alle haben eines, es geht auch ohne), das Gerät kommt kaum zum Einsatz. Aber um von den Werken etwas zu haben, müsste ich mich mit ihnen beschäftigen, in einen Dialog mit ihnen treten. Dazu kommt es hier nicht, ich kann das nur, wenn es still ist und ich mit dem Werk alleine bin.

«Wir haben Schiss, aber wenn wir die Angst überwinden, kommt die Freude.»Fanny

In guter Erinnerung bleibt mir die Geschichte, die uns Fanny zum «Pierrot» von Juan Gris auftischt. Es geht darin um den spanischen Maler, der immer im Schatten seines Freundes Picasso gestanden habe. Und um Fanny. Sie spiele sehr gerne Theater, teilt sie mit, sie habe aber fürchterliches Lampenfieber. Dieses Gefühl sei falsch: «Wir haben Schiss, aber wenn wir die Angst überwinden, kommt die Freude.» Das gefällt mir, denn ich glaube, dass die Angst, im Schatten zu stehen, etwas mit dem Lampenfieber zu tun hat. Wie genau, das muss man gar nicht wissen. Fanny erzählt es so, dass man es glaubt.

Nächste Tour von #letsmuseeum im Kunstmuseum Winterthur: So, 19.5., 15 Uhr. Kosten: 25 Franken (inkl. Eintritt), Dauer 75 Minuten. (Landbote)