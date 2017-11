Nik Gugger als Nationalrat vereidigt

Der 47-jährige Veltheimer tritt die Nachfolge von Maja Ingold (EVP) an. Gugger hatte bei den Nationalratswahlen 2015 den ersten Ersatzplatz hinter Maja Ingold erreicht.

Vor seinem Amt als Nationalrat war Gugger in den kommunalen und kantonalen Parlamenten aktiv. 2014 wurde er für Ruth Kleiber (EVP) in den Kantonsrat gewählt. Bei den Regierungsratswahlen 2015 verpasste der Veltheimer den Einzug in die Exekutive nur knapp. Von 2002 bis 2014 wirkte der indischstämmiger Schweizer für die EVP im Grossen Gemeinderat Winterthur. Seine Fraktion führte der Sozialunternehmer als Präsident von 2008 bis 2013 an.

(past)