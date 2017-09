Papa Roach, gehemmt und gefeiert

Es sind die Songzeilen einer Generation: «Cut my life into pieces. This is my last resort.» Es folgt ein gellendes, eingängiges Gitarrenriff und eine donnernde Schlagzeugkulisse, die nächsten Zeilen sind halb gerappt, halb gesungen, halb geschrien, bevor der Song in den Refrain «Losing my sight, losing my mind, wish somebody would tell me I’m fine» mündet. Der Überhit «Last Resort» katapultierte die kalifornische Band Papa Roach 2000 in den MTV-Olymp der 00er-Jahre und auf die grossen Festivalbühnen auch in Europa, der Song wurde zur Hymne einer Generation Vans-Turnschuhe tragender und schwarz geschminkter Teenager.

Songs, die von Depression, Ängsten und Verlorenheit in einer harschen Gesellschaft handeln, wurden lautstark mitgesungen.



Diesen Frühling haben Papa Roach ihr neuntes Studioalbum «Crooked Teeth» veröffentlicht. Trotzdem gelten sie gemeinhin immer noch als One-Hit-Wonder der 00erJahre. Keiner ihrer Songs hat je wieder die Breitenwirkung von «Last Resort» erziehlt, und die Band ist zusammen mit ihrem Genre Nu-Metal, der Verbindung von Rap mit Hardcore und Metal, aus dem Rampenlicht verschwunden. Dass sie sich aber eine eingeschworene Fangemeinschft erhalten haben, zeigten Papa Roach am Samstagabend bei ihrem Konzert in der Winterthurer Eulachhalle.

Das Konzert war knapp nicht ausverkauft, das Publikum erstaunlich durchmischt. Die älteren Fans waren Teenager als «Last Resort» zur Hitsingle wurde. Die jüngsten schienen, aufgeregt und im neuerworbenem Fanshirt, an einem ihrer ersten grossen Konzerte zu sein, und kannten dann alle Songs der Band nichtsdestotrotz.

Ein schutzloser Frontman

Pünktlich um neun legten Papa Roach los, musikalisch solid, wenn auch der Sound etwas gar laut und etwas blechern abgemischt war. Die Setlist enthielt die Hits der Band wie «Scars» und «Help», die vom Publikum begeistert aufgenommen wurden. Dies obwohl Shaddix nicht ein geborener Frontman ist. Die Nonchallence etwa eines Billy Joe Armstrong von Green Day geht ihm gänzlich ab, er wirkt auf der Bühne immer irgendwie fehl am Platz, die Rockstar-Posen wirken antrainiert.

Aber genau deswegen scheinen Papa Roach zu funktionieren, auch wenn sie musikalisch nicht besonders originell sind. Shaddix war in Winterthur authentisch, gehemmt, unsicher und gleichzeitig schutzlos verletzbar. Und seine Fans liebten ihn dafür. Songs, die von Depression, Ängsten und Verlorenheit in einer harschen Gesellschaft handeln, wurden lautstark mitgesungen. Papa Roach schienen den Einsatz der Fans zu schätzen. Immer wieder sprach Shaddix mit dem Publikum, schüttelte den Fans der vordersten Reihen die Hände, rief zum Circle Pit und zum Crowdsurfen auf.

Ernst wird das Konzert als ein Song nahtlos in ein Cover von «In the End» von Linkin Park übergeht. Deren Sänger Chester Bennington, ein Freund von Shaddix, hat sich vor zwei Monaten das Leben genommen. In Winterthur sang Shaddix diesen Song um seinem Freund Tribut zu zollen, ein intimer Moment, der von den Fans umso enthusiastischer gewürdigt wurde. Und dann, nach gut neunzig Minuten und bereits im Zugabenblock ertönten die Songzeilen, auf die fast alle im Publikum gewartet hatten. «Cut my life into pieces», schrie Shaddix ins Mikrophon und ein donnernder Aufschrei ging durch die Halle. Wie aus einer Kehle sang das Publikum mit: «This is my last resort.»

(Der Landbote)