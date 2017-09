Kennengelernt haben sie sich in einem Tageskurs der Kunstschule Winterthur. Vor drei Jahren begannen sie dann jeden Donnerstag im selben Atelier im Gewerbehaus Hard in Wülflingen gemeinsam zu malen: Yvonne Biseuz, die das Atelier gemietet hat, Joel Brandenberger, Eugen Hermann und René Monsch. Von Freitag bis Sonntag zeigen sie nun in der Kunsthalle eine Auswahl ihrer Werke.

Sie kuratieren die Ausstellung selbst: «Wir haben uns auf das Thema Landschaft geeinigt», sagt Monsch.«Ich wühle einfach gerne in Farbkübeln», meint Yvonne Biesuz. Mit ihren Bildern, einige davon zeigen Blumenmotive mit einem impressionistischen Zug, wolle sie nichts mitteilen. Und Bekannte und Freunde hätten zwar schon Bilder bei ihr in Auftrag gegeben, «aber das ist nicht mein Motiv»: «Eigentlich mache ich es für mich.» Beim Malen geht sie zunächst von der Natur aus, um dann zu abstrahieren. Dass die Bilder jetzt in der Kunsthalle gezeigt werden können, sei «super».

Blumenbilder von Yvonne Biesuz.

Die Gymnastik-Lehrerin hat ihr Pensum reduziert und malt stets an etwa drei Bildern gleichzeitig. «Ewig» habe sie an dem Blumen-Bild gemalt, das die Fotografin für sie aufnahm. Damit meint sie: Einige Stunden. «Ich bin nicht wichtig, schreiben Sie mit Ironie darüber», rät sie dem Journalisten.

Kreative Hängung

Einige der Werke sind eigens für diese Ausstellung entstanden. So das grossformatige, dreiteilige Strandbild von Eugen Hermann, das zunächst an der Seitenwand des Oberlichtsaales hängt; dreiteilig wurde es, damit man es besser transportieren kann. Gerade überlegt sich Hermann aber, ob er nicht einen Zweiteiler daraus machen soll, damit rechts davon Platz für ein weiteres Bild ist. Zusammen mit Brandenberger wird das neue Bild geholt und gehängt. Alle Anwesenden sprechen sich für die Beibehaltung des Dreiteilers. Monsch indes meint: «Er muss selbst davon überzeugt sein.»

«Die Stimmung kommt gut zum Ausdruck, das habe ich gut hingekriegt.»Eugen Herrmann

Für die Fotografin wählt Hermann ein kleineres Strandbild aus, über dem ein reines Meerbild hängt: «Die Stimmung kommt gut zum Ausdruck, das habe ich gut hingekriegt», meint der Maler, der bei anderen Bildern auch einmal findet, dass man es eigentlich übermalen könnte – was er relativ häufig auch macht. Allgemeinplätze seien das, was hier dargestellt sei; das untere sei etwas, das jeder kenne, das obere, ein erfundenes Seestück, bringe Weite und Leere zum Ausdruck.

Hermann hat schon als Kind zu malen begonnen; nach seiner Berufszeit als Bauingenieur hat der 73-Jährige nun mehr Zeit dazu. «Als Maler ist man eigentlich etwas einsam», sagt Hermann, der deshalb das Malen in der Gruppe, einmal in der Woche, schätzt. Da erhalte man auch Anregungen und sehe, was man selbst auch einmal versuchen könnte.

Immer wieder anders

Der 67-jährige René Monsch arbeitete vierzig Jahre lang in der Informatik und trieb daneben viel Sport; aus Zeitgründen begann er erst nach der Pensionierung Kunst zu machen. Er malt in ganz unterschiedlichen Stilen, das findet er besonders wichtig, er betrachtet dies geradezu als sein Markenzeichen; zudem macht er Skulpturen und Objekte: «Würde ich immer im selben Stil malen, würde ich es als Stagnation empfinden.»

Das Bild, vor das er sich für die Fotografin gestellt hat, ist mit Metallfarbe gemalt, die aus gebundenem Metallstaub besteht, die hellen Flecken seien oxydiert.

Metallfarbe: René Monsch vor einem seiner Bilder.

Hat Monsch Vorbilder? Er versuche möglichst nichts zu kopieren und das Bild so entstehen zu lassen, wie er es davor konzipiert habe. Bei der daneben stehenden, ebenfalls metallfarbenen Frauen-Skulptur – die nicht so schwer ist, wie sie aussieht – sei «auch viel Zufall» im Spiel gewesen. «Die fantasievolle Umsetzung, ohne Grenzen und Vorschriften, hat einen grossen meditativen Einfluss auf mich und meine Arbeiten», gab Monsch für die Begleitpublikation zur Ausstellung zu Protokoll.

Komposition muss stimmen

Joel Brandenberger malt zuerst nach Fotos, danach lässt er die Fantasie walten, und das betrifft seine Bergbilder ebenso wie seine Pflanzenmotive. Am Bild des Kirschenzweigs sei nur die Farbe der Früchte realistisch, nicht aber Ton und Farbe der Blätter: «Die Komposition muss als Ganzes stimmen.» Auf dem Bild mit den Zitronen sind möglichst viele verschiedene Varianten von Blättern zu sehen. Dafür benötigte er fünf bis sechs Tage, bei einem Arbeitstag von vier bis fünf Stunden Dauer.

Es muss nicht alles realistisch sein, findet Joel Brandenberger.

Brandenberger war als Elektroingenieur auf dem Gebiet der Robotersteuerung tätig und hat immer nebenbei gemalt und sich auch autodidaktisch viel Literatur angeeignet, was man seinen Bildern ansieht. Vorbilder habe er immer wieder andere, er besuche auch viele Ausstellungen, meint der 65-Jährige, der sich vor vier Jahren pensionieren liess.

An der Wand rechts neben dem Früchte-Duo hängt «Rothkol-Ei», eine Persiflage auf die Kunstszene: Farbige Rechtecke, die dem amerikanischen Maler Mark Rothko nachempfunden sind, werden von einem Balken mit einem Spiegelei durchstossen. Damit kommentiert Brandenberger die für seinen Geschmack überrissenen Preise, die auf dem Kunstmarkt für Bilder von Rothko erzielt werden.

Hardart: Fr ab 17 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kunsthalle, Marktgasse 25. Eintritt frei.

(Der Landbote)