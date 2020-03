«Sie bleibt mein kleiner Goldschatz»

Sara Wittwer lächelt nervös. Sie sitzt an einem langen Tisch, auf dem eine Box mit Taschentüchern steht, Rose Burri vom Selbsthilfezentrum setzt sich neben sie. Sie wird weder die Box noch die Hilfe von Burri brauchen. Und doch ist es gut, dass beide da sind. Es hat sie einiges an Überwindung gekostet, ihre Geschichte zu erzählen.

Vor sechs Jahren brachte Wittwer ihre damals sechs Monate alte Tochter Aileen ins Bettchen. Als sie nach zwei Stunden nachsehen wollte, war sie tot: «Das ist das Schlimmste: Ins Zimmer zu kommen und das Kind liegt tot im Bett.» Wie bei plötzlichem Kindstod üblich habe es keine Warnsignale gegeben: «Sie war kerngesund.»

Sie rief den Notarzt, dann ging es Schlag auf Schlag. Wiederbelebungsversuche, Fahrt ins Spital, Feststellung des Todes, Befragung durch die Polizei, Gerichtsmedizin. Es sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als der Obduktion zuzustimmen. «Zum ganzen Leid, das du sowieso schon hast, musst du beweisen, nichts falsch gemacht zu haben.»

Verlust aufarbeiten

Während sich Witwer gegen aussen wehrte, machte sie sich innerlich die grössten Vorwürfe. Immer wieder fragte sie sich: Hätte ich öfters nachsehen sollen? Sie anders ins Bettchen legen? Es fiel ihr schwer zu akzeptieren, dass sie keine Schuld trägt. Und auszuhalten, dass es jetzt einfach so ist.

Mit dem damaligen Partner habe sie nicht über den Verlust des gemeinsamen Kindes reden können. Und die Familie machte sich vor allem Sorgen, dass sie den Halt verlieren könnte. Also «funktionierte» sie und arbeitete weiter als Bäckerin. Reden konnte sie mit ihrer besten Freundin, die ihr immer wieder sagte, sie sei nicht schuld: «Aber das blieb bei mir nicht hängen.»

Wittwer funktionierte zwei Jahre, dann erkrankte sie und bekam Psychopharmaka. Die Medikamente hätten ein Schutzschild um sie aufgebaut: «Vor kurzem machte ich einen Abbau und da kam alles wie eine Wand wieder auf mich zu.» Sie beschloss den Verlust aufzuarbeiten und suchte einen Psychologen auf: «Mittlerweile bin ich so weit, dass ich darüber reden kann, ohne gleich einen Weinanfall zu bekommen.»

Reden, reden, reden

Trotz aller Trauer hat sie nie bereut, dass sie ihre Tochter gehabt hat: «Sie ist und bleibt mein kleiner Goldschatz.» Wittwer geht oft spazieren, hört Musik und arbeitet mit Aromatherapie. In der Tasche hat sie immer einen Rosenstift dabei: «Wenn es schwierig wird, kann ich ihn rausnehmen und daran riechen, dann geht es mir etwas besser.» Warum sie so gut auf Rosenduft anspricht, weiss sie nicht. Es könnte aber mit dem Rosenstrauch im elterlichen Garten zu tun haben, an dem sie als Kind gerne roch. Am meisten aber helfe: «Reden, reden, reden.» Über die Tochter, den Tag, an dem sie starb, die Trauer. Das habe sie zu wenig gemacht.

Kritisch beurteilt sie rückblickend aber nicht nur ihre eigenen Reaktionen: «Meine Familie versuchte mich in Watte einzupacken.» Heute würde Wittwer ihnen den Rat geben, die Sache nicht zu «verblüemeln». Sie hätte es sich gewünscht, dass ihr Umfeld das Thema direkt anspricht und sich nicht mit ihrem ersten «Es geht mir gut» zufrieden gibt. Sie erwarte weder Lösungen noch Ratschläge, vielleicht aber mehr Mitgefühl: «Ein offenes Ohr hilft am meisten.»

Der Kinderwunsch bleibt

In den letzten Jahren habe sie andere Betroffene kennengelernt, die sich in der Situation ebenso hilflos fühlten wie sie. Darum will sie nun eine Selbsthilfegruppe für Kindsverluste (siehe Kasten) auf die Beine stellen und sucht nach Eltern, die ebenfalls ihr Kind verloren haben – sei es durch plötzlichen Kindstod, einen Unfall oder während der Schwangerschaft: «Alle betroffenen Eltern sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und andere ihr Schicksal teilen.»

«Ich möchte wieder ein Kind», antwortet Wittwer wie aus der Pistole geschossen auf die heikle Frage. Doch um ihr Leben wirklich weiter zu leben, müsse sie den Verlust nun aufarbeiten. Eine Partnerin hat Wittwer, die bisexuell ist, schon. Und auch den potenziellen Vater – ein Ex-Freund von ihr – haben sie bereits ausgesucht: «Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir es machen», sagt sie und strahlt übers ganze Gesicht.