Sie liebte den einen, er liebte viele

Am Schluss erinnert sich der Mann vage an die Frau, die ihn ihr Leben lang liebte, ohne dass er es ahnte; sie hingegen hat sich schon für den Tod entschieden. Dazu hören wir den langsamen Satz aus Schuberts Streichquartett «Der Tod und das Mädchen» – Erfüllung und Verlangen halten sich die Waage.

Es ist der beste Moment in der Inszenierung der Novelle «Brief einer Unbekannten» von Stefan Zweig, die Thomas Guglielmetti, Programmleiter des Theater Winterthur, für die Bühne eingerichtet hat. Am Dienstag war Premiere, das Stück läuft bis am 14. Oktober.

Eigentlich ein Monolog

Die Rollen sind ungleich verteilt: Die Frau als Verfasserin des Briefes, aus dem die 1922 erschienene Novelle hauptsächlich besteht, kann aus dem Vollen schöpfen und ausdrücken, was sie empfand, damals, als sie sich mit dreizehn Jahren in den Schriftsteller verliebte, der von einem Nimbus umgeben schien und viele Frauen hatte; später, als sie ihn unaufhörlich beobachtete wie eine Besessene; oder noch einmal Jahre darauf, als sie ihn wieder traf und die Nacht mit ihm verbrachte.

Den Mann gibt es nur aus der Sicht der Frau; als Leser ihres Briefes kommt er nicht mit eigenen Gedanken zu Wort. Matthias Fankhauser spielt ihn wach und aufmerksam, ein Geniesser mit einer gepflegten Sprache und einem durch nichts zu erschütterndes Selbstbewusstsein.

Menschlich jedoch bleibt seine Figur, die eigentlich nur eine Projektionsfläche ist, zu blass und unbeteiligt. Simone Stahlecker hingegen kann die schwärmerische Verliebtheit der Frau glaubhaft vermitteln: Wenn sie ihren Geliebten erblickt, verwandelt sich der Raum.

Es gibt in dieser Novelle einige eindrückliche Bilder. So wenn das Spital, wo die Frau auf dem «Gebärtisch» den Ärzten ausgeliefert war, als ein «Schlachthaus der Scham» erscheint. Und es gibt anderes, das heute wie nach dem psychologischen Handbuch konstruiert wirkt.

Die Sprache wirkt überfrachtet und altmodisch, nicht nur, wenn sich die Frau an die Nacht erinnert, «da ich mich dir hingegeben». Da mischt sich Prüderie mit einer fast religiös überhöhten Erwartung an die Sexualität. Genügt es, zahlreiche Sätze aus Schubert-Streichquartetten einzufügen, um den Abstand zu überbrücken, der uns von dieser Vorstellungswelt trennt?

Eher ein Psychogramm

Die Inszenierung verlässt sich ganz auf den Text, wohl zu sehr. Anstelle einer «grossen Liebe, die unerwidert blieb», wie es im Programmheft heisst, meint man eher den Abriss einer schwärmerischen Verliebtheit zu erkennen, das Psychogramm einer in sich gekehrten Frau, die sich dem Objekt ihrer Anbetung nie offenbart, um sich stattdessen für einen imaginären Geliebten aufzusparen, während für den Träger dieser Projektion die Frauen nicht mehr als ein Genussmittel sind.

Wenn man am Ende trotzdem ein wenig zu verstehen meint, wie diese entsagungsvolle Leidenschaft gemeint sein könnte, so ist es dem Spiel von Simone Stahlecker zu verdanken, der Lebendigkeit, mit der sie uns ihr Leben schildert, den Weg einer eigensinnigen Frau, die danach noch viele Liebhaber hatte und doch immer nur auf den einen wartete.

Sie kommt uns näher, um dann wieder in die Ferne zu rücken. Die Musik, hinter der durchsichtigen Bühnenwand gespielt vom Martha Quartett, bleibt lange Dekoration und entfaltet erst am Schluss ihre Wirkung, zusammen mit der heiteren Klarheit, die Matthias Fankhauser in seine Sätze legt.

Theater Winterthur, bis 14.10. (Der Landbote)