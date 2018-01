Sind Versprechen bindend?

In Ihrem Stück «Das Gelübde», das 2016 im Zürcher Schauspielhaus und im Deutschen Theater Berlin gezeigt wurde, stellen Sie die Frage nach der Verbindlichkeit unserer Entscheidungen: Ein Arzt gelobt bei einem Flugzeugabsturz, falls er überlebe, werde er fortan in einem Spital in Afrika arbeiten. Muss er sich später daran halten? SeinUmfeld versucht es ihm auszureden, mit der Begründung, es habe sich um eine Extremsituation gehandelt. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?

Dominik Busch: Die Geschichte geht auf ein philosophisches Gedankenexperiment zurück. Mich hat die Frage interessiert, was Entscheidungen sind. Wenn wir uns entscheiden, einen Stuhl zu kaufen oder unsere Haare zu schneiden, ist das Ergebnis sichtbar und greifbar. Die Entscheidung selbst ist ein geistiger Akt. Aber was ist das? Ein Gefühl in der Magengrube? Oder ein scharfer Gedanke in unserem Kopf? Ich finde es nicht so klar. Zudem ist es auch eigenartig: Wir entscheiden uns zehnmal, mit Rauchen aufzuhören – zünden uns aber schon eine Stunde nach dieser «Entscheidung» wieder die nächste Zigarette an; dann entscheiden wir gar nichts, hören aber einfach so auf. War das jetzt auch eine Entscheidung? Zudem hat mich die Frage nach der Situation interessiert, in der wir bestimmte Entscheidungen treffen. Es gibt ausgebildete Samariter, die das erste Mal an eine Unfallstelle kommen, und wie gelähmt sind. Andere haben keine Ahnung von Erster Hilfe, erweisen sich aber in dieser Ausnahmesituation als geschickte Helfer. Was in ihnen hat jetzt hier entschieden? Oder war das bloss eine Reaktion? Diese Fragen interessierten mich an der Geschichte mit dem Flugzeugabsturz: Wenn ich in einer Extremsituation ein Versprechen abgebe, ist dieses dann bindend?

Neben dem Schreiben für die Bühne haben Sie auch noch im Fach Philosophie doktoriert. Welchen Einfluss hat IhreBeschäftigung mitphilosophischen Themenauf Ihr Schreiben?

Dieser Einfluss auf meine Theaterstücke ist sehr indirekt. Philosophische Texte müssen überzeugen, sie sind argumentativ, oft sehr trocken, analytisch, aber das muss so sein. Das Sprechen auf der Bühne gehorcht ganz anderen Gesetzen oder keinen. Die Sprache muss anders rhythmisiert werden, die Sätze wollen Schall werden, Gedanken werden zu Körpern und Figuren. Das ist näher an der Musik und am Rhythmus. Alles, was ich für die Bühne schreibe, lese ich zu Hause laut vor, und das mehrfach. Und jede Lesung, jede Leseprobe hilft ungemein.

Sie setzen sich auch mit Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung der Schweiz auseinander, mit Themen wie Bankgeheimnis und Rohstoffhandel. Ist das Theater ein Ort, um moralische Fragen zu verhandeln?

Moral ist der Schatten eines jeden dramatischen Textes, ob man will oder nicht, der läuft immer nebenher mit. Aber Theater darf nicht didaktisch sein. Moraldirekt zu verhandeln, das geht ebenso schief, wie wenn man um jeden Preis lustig sein will. Das Bühnengeschehen ist eine Kette von Ereignissen, die niemand restlos in der Hand hält, auch der Autor nicht. Das ist gelebte Kritik – sie kann nach allen Seiten hin ausschlagen.

In einer Kurzgeschichte vonIhnen über das Gedankenlesen trifft der Held auf ein Büchergestell mit Werken von Science-Fiction-Autoren wie Stanislaw Lem, Philip K. Dick, RayBradbury und H. G. Wells. Sind das Ihre Lieblingsautoren?

An diesen Autoren mag ich, dass sie grundlegende menschliche Fragen verhandeln. Aber da die Welt gerade mit jedem Tag ein Stückchen mehr in diese Richtung driftet, reizen mich gegenwärtig «archaische» Typen von Literatur mehr. Ich lese derzeit oft die alten Griechen oder Märchen. Diese Stoffe sind meist etwas kräftiger, roher, und man muss sich weniger durch einen Wust an technischer Dekoration hindurcharbeiten, bis man bei der Sache ist.

Von 2003 bis 2009 lebten Sieals Jazz-Kontrabassist in Berlin. Dann kehrten Sie in die Schweiz zurück und begannen zuschreiben. Haben Sie für das Schreiben ein Ritual?

Mein Ritual ist zu siebzig Prozent ein Zusammenspiel aus Prokrastination und Abgabetermin. Zwischen diesen beiden findet der Schreibprozess statt. Der Ab­gabetermin ist ein schreiender Drill-Sergeant, der einen zu Leistungen anspornen kann, die man sich ansonsten nicht zutrauen würde. In Zukunft möchte ich das ändern. Ich würde mir gerne mehr Freiräume für Experimente geben. Das wäre dann ein Schreiben, das sich weniger an einen Termin oder an einen Abnehmer richtet. Damit ich das schaffe, muss ich einfach noch – wie Troubadix am Ende jedes «Asterix»-Bandes – der Prokrastination das Maul stopfen.

Woran arbeiten Sie zurzeit?

Bis vor kurzem habe ich an einem Theaterstück gearbeitet. Es heisst «Das Recht des Stärkeren» und feiert in zwei Wochen am Theater Basel Premiere. Die Arbeit daran war sehr intensiv und hat über ein Jahr gedauert. Vor allem der Dramaturg, Ewald Palmetshofer, hat mir beim Schreiben sehr geholfen. Das Stück ist aus der Perspektive einer investigativen Journalistin geschrieben, einer jungen Frau, die in einem Dokumentarfilm die Verstrickungen eines Schweizer Rohstoffkonzerns aufarbeiten will. Und derzeit schreibe ich an einem Stück für die freie Gruppe Zell:stoff aus Luzern. Das Stück «Morgen nach der Arbeit» basiert auf Recherchen zum Thema erweiterter Suizid. Uns interessiert, warum es dazu kommen kann, dass Männer in extrem schwierigen Situationen nicht nur die Waffe gegen sich selbst richten, sondern – schwer nachvollziehbar – auch andere Familienmitglieder mit in den Tod reissen. Der Theaterabend wird im Mai im Kleintheater Luzern zum ersten Mal gezeigt.

