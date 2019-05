Verliebt und verzweifelt

Hätte Marie (Barbara Heynen) auf ihre Jugendliebe Robert (Andri Schenardi) gewartet und nicht den reichen und brutalen Theophil (Michael Wolf) geheiratet, wäre ihr Glück vollkommen gewesen. Nun aber wohnen sie in explosiver Nachbarschaft, Robert mit seiner Mutter (Suly Röthlisberger) in ihrem kleinen Heimet, Marie und ihr Mann im Gasthof nebenan.

Das im April 1917 uraufgeführte Stück «Marie und Robert» des Aargauer Schriftstellers Paul Haller (1882-1920) erzählt von Armut, Fabrikarbeit und Klassenkampf, insbesondere aber von einer Liebe, die im Herrschaftssystem und im engen moralischen Korsett der Zeit keine Chance hat. Mord und Meineid ebnen einen gemeinsamen Weg, der Robert und Marie aber in den Abgrund führt.

Das Aargauer Theater Marie hat das Stück vor zwei Jahren wieder auf die Bühne gebracht, hundert Jahre nach der Uraufführung. Diese Inszenierung ist – als Gastspiel des Kellertheaters – ab nächster Woche in Winterthur zu sehen, und zwar im Innenhof des Alterszentrums Neumarkt. Die Bühne selbst befindet sich in einer Art fahrbarem Container.

Sublim inszeniert

Mit den historischen Kostümen (Senta Amacker), der Ausstattung und der Aargauer Mundart bleibt das Stück ganz in seiner Zeit. Die Sprache Hallers lässt die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auferstehen, mit Wendungen wie «Brieggen, as d Bäch laufid» und «Äinischt mues gredt sy», sodass sich die «NZZ» von der Wiederentdeckung «bis auf die Knochen berührt» zeigte. Der Autor, ein Brugger Pfarrer und späterer Lehrer, habe hier ein intensives, ebenso sozialbewegtes wie rührendes Stück geschaffen; in der sublimen Inszenierung von Olivier Keller treffe das Heute auf das Gestern.

Nicht zuletzt war es die starke Leistung des Ensembles, die die Presse überzeugte: Die Walliserin Barbara Heynen, früheres Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, der Urner Andri Schenardi, seit 2015 am Schauspielhaus Graz tätig, Suly Röthlisberger, bekannt aus der Fernsehserie «Der Bestatter», und der Aargauer Michael Wolf mit seiner suggestiven Kraft.

Hör- und Schauspiel

Zu Beginn ist der Container geschlossen, zwei kleine erleuchtete Fenster gewähren marginale Einblicke. Im ersten Akt, dem das Publikum mit Kopfhörern beiwohnt, hat «Marie und Robert» die Qualität eines Hörspiels. Dann öffnet sich die Wand des Containers, die Geräuschkulisse aber bleibt, das Stück ist nun Hör- und Schauspiel zugleich.

Im dritten Akt schliesslich verlieren die Kopfhörer ihre Funktion. Die Bühne erweitert sich über den Guckkasten hinaus, und das Publikum kommt in den Genuss reinen Schauspiels: des hoffnungslosen letzten Gesprächs zwischen Robert und Marie. Mit deren Tod endet der rund neunzigminütige Abend, den das Publikum an der Premiere mit Begeisterung aufnahm. (sda/red)

Do, 23. bis So, 26. Mai, je 20 Uhr, Innenhof des Alterszentrums Neumarkt. (sda/red)