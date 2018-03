Vom singenden Bähnler

Draussen trällert ein Buchfink sein Lied. Auch die Stare seien hier, seit zwei Wochen schon. Ueli Seiler (75) hört hin, sein Ohr ist geschult: Als Sänger, der er immer war, heute als zweiter Bass im Winterthurer Konzertchor Ars Vocalis und im Männerchor der pensionierten Eisenbahner. Als Konzertbesucher in all den Jahren und als Leiter und Begleiter der rund dreissig Chöre, die er im Laufe seiner Tätigkeiten als Ehrenamtlicher geleistet hat.

«Die Freude am Musizieren habe ich in meiner Familie kennengelernt»



Auch als Dirigent, was weiter zurückliegt.«Die Freude am Musizieren habe ich in meiner Familie kennengelernt», sagt Seiler: «Als kleiner Junge daheim in Filisur und Klosters.»

Im heimischen Kammerorchester, Seiler hat Cello gespielt. Und im kleinen Familienchor: In der Pfarrhausküche, als er mit seinen fünf Geschwistern das Geschirr gespült und dazu gesungen hat. Und als seine Mutter ihm als kleiner Junge zum Schlafengehen «ich ghöre es Glöggli» sang, wie er selbst später seinen Enkelkindern, dem Kleinsten noch heute.

Von Barock bis Jazz

Mit den Grösseren singt er Lumpenlieder, mit seiner Partnerin Lieder aus dem Barock oder jüngere Sachen, manchmal auch Jazz, je nachdem, was die Beiden nach den gemeinsamen Chorproben auf den Heimweg begleitet. Seiler konnte sie davon überzeugen, auch im Ars Vocalis mitzusingen.

In Seilers Zuhause in Oberwinterthur steht ein Plattenspieler, etliche Tonträger sind in Regalen verstaut. Da hat es stapelweise Musiknoten, Material für mehrere Sängerleben eigentlich. Er bringt Kaffee an den runden Tisch, er setzt sich und schaut zurück auf die Jahre, die er den Sängern der Region gewidmet hat: Als Präsident des Chorverbands Winterthur/Weinland, der er seit 21 Jahren ist; zuvor war er schon vier Jahre im Vorstand aktiv.

«Die Kollegialität und die Freude war mir Lohn genug in all den Jahren.»



Für viele Chöre hat er sich engagiert, Zusammenschlüsse vorangetrieben, Feste und Konzerte organisiert. Und natürlich gesungen. Den Wunsch des Zürcher Kantonalgesangsvereins, auch dort eine tragende Rolle zu übernehmen, hat er abgelehnt. Auch sein Tag hat nur die Stunden, die Tage eben haben.

Jetzt möchte er etwas kürzer treten und gibt seine Ehrenämter ab, um mehr Ruhe und Zeit für sich selbst und für seine Familie zu haben. Er will Ausflüge machen mit den Enkelkindern, zum Beispiel mit der Rhätischen Bahn.

Auch seiner zweiten Leidenschaft will er Raum geben: Seiler ist penionierter Eisenbähnler – wobei «Eisenbähnler» ein zu unpräziser Ausdruck ist für sein grosses Engangagement für die Bahn: Er hat 45 Jahre lang im Dienste der SBB gearbeitet, als Statiotionsbeamter, später als Fachlehrer für die interne Ausbildung. Er kennt sich mit Stellwerken aus wie mit Gesangsnoten, sein Wissen stammt «aus Zeiten noch, in denen man die Weichen mit Muskelkraft stellen musste».

Nicht ohne Lohn

Seine persönlichen Weichen hat er nun gestellt, jedenfalls, was die Ehrenämter betrifft. Warum er überhaupt all die Stunden, Wochen und mehr damit verbracht hat, ohne Lohn für die Sänger der Region zu arbeiten? «Da war doch ein Lohn all die Jahre», sagt Seiler freundlich: «Die Kollegialität und die Freude.»

(Der Landbote)