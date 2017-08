Was Glas alles kann

«Lichtbildner» haben man die Fotografen früher genannt, und in Venedig sage man den Glasbläsern «Lichtfänger». Das fällt Hans Hansen ein, als er beim Rundgang durch die Ausstellung auf seine Faszination für das Licht zu sprechen kommt: «Glas wie Fotografie haben beide ganz stark mit dem Licht zu tun.»

Beides begann bei ihm gleichzeitig, das Sammeln von Glasobjekten und das Fotografieren. Dabei wollte Hansen, wie er sagt, gar nicht Fotograf werden. Er hat sich das Thema nicht ausgesucht, vielmehr hat es ihn gefunden.Der 1940 in Bielfeld geborene Hansen wurde ein gefragter Sach- und Werbefotograf, unter anderem arbeitete er über Jahrzehnte für die Lufthansa, seine Reportagen erschienen im «Zeit-Magazin», im «Stern» und in der «Süddeutschen Zeitung».

Vergleiche mit dem Original

Die Leidenschaft für Glasobjekte hat ihn bis heute nicht verlassen. Das Gewerbemuseum ermöglicht nun einen vergleichenden Blick: In der Mitte des langen Saales stehen die kunstvollen Design-Objekte, an der Wand gegenüber hängen die Schwarz-Weiss-Fotografien.

«Glas wie Fotografie haben beide ganz stark mit dem Licht zu tun.» Hans Hansen

Manchmal ist das Ausgangsobjekt darauf noch zu erkennen, oft rückt Hansen aber die Oberfläche allein in den Fokus. Beides ist faszinierend; dasselbe gilt für die Eisblöcke draussen im Foyer, die sich im Auge des Fotografen in surreale Landschaften verwandeln.

Den Ausstellungstitel «Eiswasserglas» hat Hansen mit Absicht gesetzt. Es gehe darum, die Qualität der Natur auf das Glas zu übertragen, wie er sagt. Bei vielen Fotografien fällt es schwer zu sagen, was ihnen zugrunde liegt, ob das etwa Wassertropfen sind, oder, aufgrund der Regelmässigkeit, eine gestaltete Glasoberfläche.

Manche Bilder wirken wie seelische Innenansichten, andere muten wie Science-Fiction an, und manchmal fallen einem spontan bildende Künstler ein, die so ähnlich gemalt haben.

Freude an der Vielseitigkeit

Man betritt in dieser Ausstellung eine ganz eigene Welt, die äusserst vielseitig ist. Das gilt zum einen für die Inszenierung der Objekte, bei der Hansen mit Perspektiven, Format und Licht experimentiert, zum andern auch für die Objekte selbst: «Mich interessiert einfach, was man aus dem Material alles machen kann», meint Hansen in seiner gänzlich unprätentiösen Art.

Oft kaufe er die Objekte, die ihm gefallen, um die Künstler zu unterstützen. Entsprechend unsystematisch und abwechslungsreich ist die Sammlung, die aus Objekten von ganz unterschiedlich arbeitenden Künstlern besteht.

Jedes lädt auf seine Weise zum Staunen ein. Man muss oft ganz genau hinsehen, um überhaupt zu begreifen, was man vor sich hat. Ganz abgesehen von der Frage, wie es möglich ist, so etwas herzustellen.

Bescheidenheit

Hansen selbst, so scheint es, hat sich da einen im besten Sinn naiven Blick bewahrt. «Wenn man das jetzt einem Laien erklären will», beginnt er einmal einen Satz. Und ergänzt sogleich: «Ich bin ja auch Laie.»

Nach dem Grafik-Studium Ende der 1950er Jahre in Düsseldorf, wo er auf die Architekturfotografen Bernd und Hilla Becher traf, wandte sich Hansen der Fotografie, wie damals üblich, als Autodidakt zu.

Prägend war die Begegnung mit dem finnischen Designer Tapio Wirkkala (1915-1985) im Alter von 20 Jahren. Eines der Glasobjekte von Wirkkala fiel Hansen 1960 an der Triennale in Mailand auf, die er mit seinem Vater besuchte. Das kleinformatige, schlichte Objekt stellt Eis dar und zeigt «alles, was Glas kann», sagt Hansen und zählt die Eigenschaften auf; über fünfzig Jahre später ist die Magie für ihn ungebrochen.

«Ich bin ja auch Laie.» Hans Hansen

Später begegnete er Wirkkala in Düsseldorf persönlich und schickte ihm anschliessend seine fotografische Sicht auf das kleine, faszinierende Objekt – beide sind in der Ausstellung vorhanden –, worauf ihm der Designer umgehend den Auftrag erteilte, alle seine Objekte aufzunehmen.

Auch in seinen Auftragsarbeiten sei er später immer wieder auf das Thema Glas gestossen: «Das war lustig, es hat mir einen Riesenspass gemacht.»

Wegwerfgläser und Flaschen

Die gut geerdete Begeisterung von Hansen lehrt den Betrachter, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Einfache Dinge faszinieren ihn genauso wie komplexe Glaskunstwerke. So stösst man in der Ausstellung auf Aufnahmen von alltäglichen Wegwerfgläsern und von leeren Weinflaschen: «Oben sehen die Flaschen alle gleich aus, doch sie sind ganz verschieden», ruft Hansen aus. Diese Freude an der Vielfalt ist ansteckend.

In der Ausstellung vertreten sind auch einige farbige Glasobjekte und grossformatige Farbfotografien von Hans Hansen sowie eine Werkpräsentation der dänischen Glaskünstlerin Tora Urup. Sie fertigt massive Glaskörper an, die mit Farb- und Glasschichten unterschiedlicher Stärke die Illusion schwebender Schalen erzeugen.

Bemerkenswert sind hier auch die Farbtöne, die durch entsprechende Lichtbrechung erzeugt werden: Es ist, als würde die Materie selbst von innen her zum Leuchten gebracht. Urups Objekte sind ebenfalls Teil der Sammlung von Hans Hansen.



Gewerbemuseum am Kirchplatz, bis 5.11. Di-So 10-17, Do -20 Uhr.

(Der Landbote)