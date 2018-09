Was ist denn schon normal?

Zart und zerzaust sieht Brigle aus, sitzt da und bastelt und bastelt: Pins. Mit diebischer Freude versteckt sie Kalendersprüche dahinter und stellt sich vor, wer die dann draussen spazieren führen werde, die Knöpfe mit den Weisheiten. Und manchmal kommt Lilly, ihre grosse Schwester. Lilly ist schön, stark und steht im Leben. Brigle nicht. Da sind Dinge, über die Brigle mit ihr reden möchte. Den Brand damals. Und dass sie sich verlassen gefühlt hat von ihr.Die Handlung des Einfrau­stücks mit Puppen «Grosse kleine Schwester» erzählt vom Loslassen, von Machtgefällen und von der Frage nach dem, was in der Gesellschaft als normal gilt. Es ist die dritte Nordart-Produktion der Schau- und Figurenspielerin Katja Baumann in Zusammenarbeit mit Regisseur und Clown Ueli Bichsel.

Lieber fragmentarisch

Brigles Kalendersprüche geben ihr Halt in der Welt, eine einzige Sache, die jeden Tag wiederkehrt, darauf kann man sich verlassen. Sie und die Pins sind ihre Arbeit in der... ja, wo ist sie da eigentlich? In einer geschlossenenAnstalt? An einem geschützten Arbeitsplatz? Irr, wirr wirkt sie, hört man den Beschreibungen Baumanns zu oder sieht man sich den Trailer zum Stück an. Aber wo wirklich steht Brigle im Leben? «Das legen wir nicht fest», sagt Baumann, «weil wir die Menschen auf einer Metaebene erreichen wollen.» Da dürfe man nicht bevormundend sein, die Bilder nicht zu Ende deklinieren. Lieber fragmentarisch bleiben. «Gutes Theater gelingt dann, wenn man eine kleine Geschichte auf eine Universalität heben kann, wenn sich der Blick aufs eigene Dasein relativiert, das im Grunde ein Furz in die Küche ist», sagt Baumann und lacht.

Trailer: Katja Baumann via Youtube

Sie lacht oft an diesem Vormittag im Theateratelier Nordart, in der sie als Teil eines Teams Kleinkunst organisiert, veranstaltet und auf die Bühne bringt. Auch ihr Publikum lache immer wieder über das neue Stück, auch wenn es im Grunde substanziellste Gefühle wie Angst thematisiere: die Angst Lillys etwa, die ihre kleine Schwester ihr einjagt, indem sie aus dem Raster dessen fällt, wie man zu leben hat.

Ans Ende der Welt

«Grosse kleine Schwester» feierte im März im Theater Alte Fabrik in Flaach Premiere, nachdem Baumann mit Bichsel während zweier Jahre daran gefeilt hatte. Laufend verändere sich alles, bereits mit dem kleinsten Wort, das man setze oder weglasse, das Potenzial der Pausen, die Macht der Bilder müssten erforscht werden. «Man soll es alles zulassen, bevor man sich zurückbuchstabiert, ans Ende der Welt und drüber hinaus fühlen und experimentieren, bis man zur Essenz kommt.»

Jede Aufführung bringe auch die persönlichen Lebensumstände Baumanns, ihre Gefühlslage ins Scheinwerferlicht. Und dann, wenn alles zusammenspielt, wenn die Substanz und der Spass rüberkommen, dann ist es ihr nach eigenem Massstab geglückt: Wenn sie etwas von der Bühne ins Publikum geben kann, das die Menschen mit auf ihren Weg nehmen können, dann ist sie zufrieden. «Mein Theater soll kein Weissbrot sein. Obwohl so ein Zopf auch mal was Gutes ist. Mein Theater soll Vollkornbrot sein und ein Weilchen hinhalten.»



Donnerstag und Freitag, 20.15 Uhr, Figurentheater Winterthur,Marktgasse 25. (Landbote)