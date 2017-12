Weihnachtsmarkt schliesst mit positiver Bilanz

Der Weihnachtsmarkt ist während der Advents- und Weihnachtszeit das Highlight in der Winterthurer Altstadt, und das seit über 20 Jahren. Am 1. Dezember im Beisein des Stadtpräsidenten und der Lokalprominenz feierlich eröffnet, schloss er am 22. Dezember spätabends wieder für ein Jahr seine Pforten. Nobi Albl, Präsident des Verein Weihnachtsmarkt Winterthur, ist trotz Wetterpech und fünf Tagen kürzerer Öffnungsdauer zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe.

Gute Stimmung trotz schlechtem Wetter «Das zum Teil sehr missliche Wetter hat die gute Stimmung nicht zu beeinträchtigen vermocht», sagt er. «Manche Händler sind seit mehr als 15 Jahren dabei und wir bilden mittlerweile eine grosse Weihnachtsmarkt-Familie.»

Auch in der jährlich durchgeführten Umfrage unter den Teilnehmern am Ende des Weihnachtsmarktes gab es dieses Jahr nur gute Noten. Die Markthändler schätzen neben der guten Stimmung und dem respektvollen, zuvorkommenden Umgang untereinander die perfekte Organisation. Jeweils im Frühjahr veranstaltet der Verein Weihnachtsmarkt Winterthur ein Treffen mit allen Markthändlern, nimmt Anregungen und Kritik entgegen und informiert seinerseits über Neuerungen für den kommenden Weihnachtsmarkt.

Bärentaufe und Christkindli-Besuch

Das Christkindli, das im letztjährigen Jubiläumsjahr zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in Winterthur beehrte, war auch dieses Mal zu Besuch, sehnsüchtig erwartet von einer grossen Schar Kindern. Das Christkindli übernahm dieses Jahr auch die Rolle der Glücksfee beim grossen Namenswettbewerb für den neuen Weihnachtsbären von Susi Albl, Wirtin zur Alten Mühle. Unter all den eingereichten Namensvorschlägen machte ‹Schaggi› das Rennen. Die beiden Namenspatinnen erhielten vom Christkindli einen Gutschein fürs Restaurant Pergola über 150 Franken. Unter allen Wettbewerbsteilnehmern wurden weitere 12 Gutscheine der Jungen Altstadt und des Restaurants Pergola verlost.

(landbote.ch)