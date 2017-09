Weiterhin Sommer

Der September ist bekanntlich nur die Fortsetzung des Sommers mit anderen Mitteln. Die neue Reihe «Ohni Strom» des Musikclubs Albani bringt deshalb die Musik auf die Steinberggasse zurück: Jeden Donnerstag spielen hier junge, vielversprechende Singer/Songwriterinnen, und zwar direkt, ohne akustische Kosmetik. Dazu muss man singen können. Und dass sie das können, haben diese Musikerinnen schon einige Male bewiesen. Sollte übrigens das Wetter dann doch einmal völlig grundlos schlecht sein, wandert der Anlass natürlich einfach ins Lokal ab.

Den Anfang macht diese Woche die Winterthurerin Xenya, die mit ihrer früheren Band «The New Glasses» schon 2010 auf der Hauptbühne der Musikfestwochen aufgetreten ist. Nach einem Gesangsstudium an der Jazzschule Luzern und einer gesundheitlich bedingten Pause ist sie nun mit ihrer Gitarre unterwegs, auf der sie auch alle ihre Lieder schreibt.

Ihr eingängiger, aber nicht banal wirkender Folkrock überrascht mit Lyrics, die authentisch wirken. So singt Xenya etwa in «Painted»: «I know the way you love but I don’t know who you are.» Das Singen sei ihre Art, Erlebtes zu verarbeiten, schreibt die Musikerin dazu (7.9.).

Xenya bei ihrer Plattentaufe 2016 im Albani. Quelle: youtube.

Abschied als Aufbruch

Das Unterwegssein war von Kleinauf Melissa Kassabs Lebensform – die Musikerin ist nach ihre Geburt im Wallis in Genf und Tripolis aufgewachsen. Später reiste sie mit ihrer Gitarre per Autostopp durch die USA und Neuseeland: Genau der Stoff, aus dem Folksongs gemacht werden.

Diese Reisen schlugen sich denn auch in ihrem im März erschienenen Debütalbum «Dog» nieder, aufgenommen während zweier Tagen im Keller einer Genfer Fabrik.

Malancholisch, aber nicht traurig: Melissa Kassab. Quelle: youtube.

Es enthält zehn intime und verspielte, mit einer schläfrigen Stimme gesungene und von einer entspannten Erotik durchzogene Songs, deren Melancholie merkwürdigerweise nicht traurig stimmt, sondern Lust macht auf mehr: Sogar in «Summer’s Over» ist das so. Der Abschied ist immer auch ein neuer Aufbruch (14.9.).

Auch die Berner Sängerin Pamela Méndez ist schon mehrfach in Winterthur aufgetreten, etwa an den Musikfestwochen und kürzlich im Rahmen der Lesereihe «lauschig». 2011 erschien ihr erfolgreiches Debütalbum «I Will Be Loved», danach hat Méndez eine neue Richtung eingeschlagen und begonnen sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, aber ausdrücklich ohne damit Propaganda betreiben zu wollen.

Ihre Musik ist seither nicht eingängiger geworden, sie hat sich in Richtung eines ambitionierten und düsteren Postrock entwickelt. Das dürfte auch auf ihrem zweiten Album «Time» zu spüren sein, das 2018 erscheinen soll. Man darf gespannt sein, in wie sich die Musikerin ohne Band auf der Steinberggasse präsentieren wird (21.9.).

Pamela Méndez bei ihrem Auftritt im Rössli Bern im Frühjahr. Quelle: youtube

Dunkler Postrock ist schliesslich auch ein prägendes Element in den Songs des St. Galler Duos «Hopes & Vernom». Der Schlagzeuger Jorin Engel und die Sängerin Skiba Shapiro haben damit bereits 2013 das St. Galler Openair eröffnet (28.9.).

Jeweils donnerstags, 20.30 Uhr, Albani, Steinberggasse. Eintritt frei, Kollekte. Bei gutem Wetter draussen, sonst drinnen.

