Wie die Museen verbunden werden sollen

So eine Jurierung gibt es selten. An einem grossen Tisch sassen ein Dutzend Leute, allesamt Experten, was Kunst oder den öffentlichen Raum betrifft. Der Jury gehörte etwa Konrad Bitterli, Direktor des Kunstmuseums Winterthur, an. Im beratenden Gremium sass zum Beispiel Nicole Kurmann, Leiterin Bereich Kultur der Stadt. Die Expertinnen und Experten diskutierten am Freitag über fünf Projekte, die das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten und das Kunstmuseum visuell verbinden sollen. Die beiden Häuser treten seit der Umsetzung des Museumskonzepts 2018 gemeinsam unter dem Namen «Kunst Museum Winterthur» auf. Sie befinden sich beide unmittelbar beim Stadtgarten.

Fünf internationale Kunstschaffende eingeladen

Dass die zwei Häuser institutionell zusammengehören, soll man auch sehen. Deshalb hat der Galerieverein letzten Herbst fünf internationale Kunstschaffende für einen Wettbewerb eingeladen, Projekte zu entwickeln: Sylvie Fleury, Bethan Huws, Karin Sander, Matt Mullican und Simon Starling.

«Klatschen oder Buhen – das ist für das Publikum verboten.»Kaspar Geiser, Präsident Galerieverein

Sie präsentierten am Freitag im Lesesaal des Kunstmuseums ihre Ideen der Jury, die ohne weitere Vorbereitung öffentlich ihre Meinung dazu diskutierte. «Die Rolle des Publikums», sagte Kaspar Geiser, Präsident des Galerievereins, «ist keine.» Und er präzisierte: «Klatschen oder Buhen – das ist für das Publikum verboten.»

Dann begannen die Präsentationen. Die erste Künstlerin, die ihre Idee vorstellte, war Karin Sander. «The stage is yours», sagte Geiser zum Start, was bestens zu Sanders Projekt passte. Sie zeigte ein Bild der Beatles, die über einen Fussgängerstreifen der Abbey Road spazierten.

Im Dreiviertelstundentakt präsentierten auch die weiteren Kunstschaffenden ihre Projekte. Nach der Diskussion kam die Jury zu ihrer Entscheidung. Sie wird dem Galerieverein das Projekt von Bethan Huws zur Empfehlung abgeben. Die britische Künstlerin wird an den Fassaden der beiden Häuser je einen Satz in Neon-Leuchtschrift anbringen. «A work of art without emotion is not a work of art» wird auf der Rückseite des Museums Reinhart am Stadtgarten zu lesen sein. Auf der weiter entfernten, gegenüberliegenden Seite, an der Fassade des Kunstmuseums, steht «Are you sure?». Es war die «feine Notation», die die Jury laut Geiser überzeugte. Und: «Es ist eine fast philosophische Verbindung zwischen den Häusern.» Der formelle Entscheid des Vorstands folgt am 17. März.