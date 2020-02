William White geht den Weg ins Licht

Jemand sei immer am Horizont zu sehen, aber wenn er dort ankomme, sei der andere nicht mehr da, singt Tawara in seinem fröhlichen Lied «Horizon». Seit zehn Jahren macht der Bündner Florian Trepp unter dem Namen Tawara leichtfüssigen Reggae, dabei hilft ihm seine helle, sonnige Stimme.

Mit seinem Quartett eröffnet Trepp das Molton-Festival – drei Abende mit je zwei Konzerten stehen auf dem Programm.

Gehaltvoller und trotzdem eingängig ist der Reggae-Pop von William White, dem Musiker, der mit neunzehn Jahren von Barbados nach Winterthur auswanderte, Erfolge feierte, zwanzig Jahre später nach Frutigen im Kanton Bern zog und von da schliesslich nach Spanien abtauchte, bevor er nach Frutigen zurück kam.

Weg aus der Dunkelheit

Ein paar Jahre war es still um den bescheidenen White, dem es stets mehr um die Musik als um seine Person ging; das letzte Album «Open Country» erschien 2014. Mit der Single «Light» rief er sich im August letzten Jahres in Erinnerung, einem kraftvollen, schnellen Lied, das von einem Weg aus der Dunkelheit ins Licht handelt, möglicherweise inspiriert von einer Lebenskrise – die Beziehung zu seiner Frau, die auch seine Managerin war, ging in die Brüche. Trotzdem, ganz weg war er nie, auch ohne neues Album im Gepäck ist er offenbar auf der Bühne ein sicherer Wert. Nun bestreitet White im Trio mit Chrigel Bosshard, dem Schlagzeuger seiner langjährigen Band The Emergency, und Bassist Rodrigo Aravena als Haupt-Act den ersten Abend des Molton-Festivals. Man darf gespannt sein, womit sich White, abgesehen von älteren Liedern, dem Heimpublikum präsentieren wird.

Am dritten Molton-Abend gibt es Jazz. Das Trio des norwegischen Pianisten Oddgeir Berg produziert einen leicht verdaulichen, atmosphärischen Sound, den man sich als Begleitmusik eines Kinofilms vorstellen kann, der nicht einmal melancholisch sein müsste – die von Nacht und Dämmerung inspirierten Roadtrips des Trios sind im Grunde heiter. Und vor allem sind sie zum Schwelgen. Für Kontraste werden vermutlich zwei Trios aus Studierenden des Winterthurer Instituts für Aktuelle Musik (Wiam) besorgt sein: Das Lola-Milovanovic- und das Aledin-Qizmolli-Trio werden je zwanzig Minuten spielen. Den zweiten Molton-Abend schliesslich bestreiten zwei Folksänger aus den USA. Glen Phillips aus Santa Barbara ist auch Frontmann von Toad The Wet Sprocket, einer Alternative-Rock-Band, die vor allem in den 1990er-Jahren mit ihrem an R.E.M. angelehnten Sound grossen Erfolg hatte. Davor spielt Bob Gault, der seit 1987 in der Schweiz lebt und als Strassenmusiker mit Coverversionen von Songschreibern wie Jimmy Webb und John Prine unterwegs ist.

Molton: 20.2. bis 22.2., Theater am Gleis. Beginn jeweils um 20.15 Uhr.