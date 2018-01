«Wir sind doch keine Helden»

Infobox

Die Organisatoren

Die Israelitische Gemeinde Winterthur (IGW) ist die jüdische Religionsgemeinschaft der Stadt. Laut der Website gehören dem IGW über hundert Jüdinnen und Juden an. Bereits im Mittelalter lebten Juden in Winterthur, erstmals erwähnt werden sie in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die IGW ist dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) angeschlossen.

Die Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft (CJA) der Schweiz wurde 1946 in Walzenhausen AR gegründet; sie richtet sich gegen den Antisemitismus und will das gegenseitige Verständnis zwischen Christen und Juden fördern. Die CJA Winterthur und Umgebung ist die jüngste Regionalgruppe der Schweiz, sie wurde 1997 gegründet. Im 1913 gegründeten Galerieverein sind die Freunde des Kunstmuseums zusammengeschlossen. Der Galerieverein hat unter anderem die markante Skulptur von Richard Deacon finanziert, die sich zwischen Alt- und Neubau an der Seite der Lindstrasse befindet.