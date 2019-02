«Wir sind ein Kollektiv. Das fühlt sich gut an.»

Im zeitgenössischen Jazz wird gerne nach dem gesucht, was aus dem Rahmen fällt. Man will auffallen und nimmt dabei in Kauf, auf die Nase zu fallen. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel des Quintetts Jenny.

Mal abgesehen von der Wahl eines fragwürdigen Bandnamens, der auf eine imaginäre Muse verweisen soll, haben der Trompeter Lukas Thöni, der Saxofonist Florian Egli, der ­Pianist Philipp Eden, der Bassist Raphael Walser und der Schlagzeuger Jonas Ruther alles richtig gemacht. Sie sind nämlich ganz ohne Ambitionen und ohne kapriziöse Konzepte gestartet. Thöni berichtet: «Während eines Jahres haben wir uns fast jeden Dienstag zu Sessions getroffen. Jeder konnte Stücke mitbringen. Wir hatten gar nicht die Absicht, eine neue Band zu gründen.»

Warum gibt es jetzt doch eine neue Band? Bei einem Grillplausch habe man sich Aufnahmen von den Sessions angehört und Gefallen daran gefunden, sagt Thöni. Als es darum ging, die Musik der Band professionell aufzunehmen, hat man dann allerdings kräftig an der Ambitionsschraube gedreht. Die Wahl fiel auf das renommierte Studio La Buissonne in Südfrankreich, wo auch das Edellabel ECM gerne aufnehmen lässt. Dieser Trip weckte in Thöni Teenagergefühle: «Wir sind wirklich ein Kollektiv. Das fühlt sich gut an.» Wer wissen will, wie Jenny klingt, wird im Internet nicht fündig: Nur wer eine von dreihundert Schallplatten oder eine von zweihundert leeren Schallplattenhüllen kauft, bekommt einen Runterlade-Code. Noch besser geht man ans Konzert in der Esse. Denn Thöni sagt: «Unsere Musik funktioniert live am besten. So haben wir auch im Studio die Livesituation nachgestellt und nachher nichts an den Aufnahmen nachgebessert.»

Als zentrale Inspirationsquelle nennt Thöni den akustischen Jazz der 1960er-Jahre: «Bei uns allen liegt ‹A Love Supreme› von John Coltrane zuoberst. Wenn es um Intensität und Live-Feeling geht, ist diese Aufnahme unerreicht.» Unter den Trompetern dieser Zeit hebt Thöni Freddie Hubbard (die Aufnahmen mit Herbie Hancock für Blue Note) und Miles Davis (die Konzertmitschnitte «Four & More» und «My Funny Valentine») hervor. Wenn es um junge Trompeter geht, schwärmt Thöni von Philip Dizack: Sein Album «Single Soul» sei etwas vom Grossartigsten, was es gebe.

Die Jenny-Musiker legen also Wert auf Swing-Drive, interaktive Spontaneität, Raum für solistische Entfaltung und Dringlichkeit. Das Repertoire besteht aus Eigenkompositionen ohne Korsettfunktionen. «Die Stücke können irgendwo hingehen», betont Thöni.

