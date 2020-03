Die Lage ist noch ziemlich übersichtlich Kulturredaktor Helmut Dworschak schlägt den Bogen von Voltaire zum Alltag, wie dieser gerade aussieht. Meinung Helmut Dworschak

Der einzige Grund, warum man sich nicht aufhängt, ist der, weil es so interessant ist zu sehen, was noch alles kommt. Dieser Ausspruch ist von Voltaire, er fällt mir ein, während ich die Reste meiner Polenta anbrate. Dass ich essen werde, ist für mich das nächste, was kommt, womit ich nicht sagen möchte, die Polenta sei interessant, und dass sie kommt, wusste ich, was ich von anderen Dingen nicht sagen kann. Als der Philosoph Voltaire seinen Spruch in die Welt setzte, war gerade die französische Revolution in Gang, in Frankreich ging es drunter und drüber, und niemand, der durch die Strassen von Paris ging, konnte sicher sein, nicht am nächsten Laternenpfahl aufgehängt zu werden, denn dazu brauchte es keinen Grund zu geben, es konnte schon genügen, wenn jemand glaubte, man sei von Adel.

Heute ist die Lage bedeutend übersichtlicher und stabiler, vor allem in Frankreich, aber nicht nur dort. Ich kann um 18 Uhr einkaufen gehen und im Laden herrscht gelassene Ruhe, beinahe alles ist vorhanden, aber es sind so wenig Leute da, dass sich der staatlich geforderte Sicherheitsabstand von alleine einstellt, und zehn Meter vor den Kassen und Selbsteinlese-Stationen weisen mich rote Streifen auf dem Boden auf die Abstandsregel hin. Obwohl die Streifen etwas Einschüchterndes haben wie das Zeichen einer grossen, fremden Macht, finde ich sie lustig, sie erinnern mich an das Spiel «Eile mit Weile», wo die Spielfiguren auf farbigen Feldern parkiert werden, und fast finde ich es schade, dass wir das Spiel jetzt nicht spielen können, weil zu wenig Leute da sind.

Es gibt eben Dinge, die man nicht vorhersieht und die dann doch unser Leben bestimmen.

Mit dem Zitat von Voltaire stimmt übrigens etwas nicht. Zwar habe ich es seit Jahrzehnten in meinem Kopf, ich erinnere mich aber nicht an die genaue Formulierung, und wie ich sie auch umstelle, scheint sie mir falsch. Ich bin auch gar nicht mehr sicher, ob das wirklich von Voltaire ist. Umso mehr bin ich froh, den Satz hingeschrieben zu haben, denn ich mag den Vergleich der französischen Revolution mit der Gegenwart und ziehe ihn nicht zurück. Es gibt eben Dinge, die man nicht vorhersieht und die dann doch unser Leben bestimmen. Genau genommen sind sie sogar in der Mehrheit. Zum Beispiel konnte ich unmöglich vorhersehen, dass es mich geben würde, ja, nicht einmal meine Eltern wussten, wer das sein würde, den sie da zeugten. Wir haben es alle zusammen nicht kommen sehen.

Der Radfahrer kam von links und raste über die Wegkreuzung hinweg, ich sah ihn kommen, Gott sei Dank, und verlangsamte mein Tempo, um ihn vorbei zu lassen. Am Mittwochnachmittag machte ich eine Velotour, und wie immer bei solchen Gelegenheiten war ich, ohne mir Gedanken darüber zu machen, davon ausgegangen, die Strassen und Fahrradwege ganz für mich zu haben, aber es waren viel mehr Leute unterwegs als normal, klar, weil jetzt viele nichts zu tun hatten, wie ich nun dachte. Man musste also aufpassen und oft klingeln, damit die Leute, die die Wege in ihrer ganzen Breite ausfüllten, nicht erschraken, wenn man sie von hinten überholte, oder damit sie Platz machten, wenn sie nebeneinander statt hintereinander fuhren. Es waren soviele unterwegs wie sonst nur an Sonntagen, oder nicht einmal dann. Und jetzt, kann man sagen, ist erst mal für eine Weile Sonntag, ein einziger, langer, aber nicht ewig langer Sonntag. Weil, ewig ist gar nichts.

Beim Durchsehen von Voltaire-Zitaten im Netz bin ich nicht fündig geworden, aber ich bin auf das hier gestossen: «Wenn Sie einen Schweizer Bankier aus dem Fenster springen sehen, springen Sie hinterher. Es gibt bestimmt etwas zu verdienen.» Und das ist auch gut: «Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.»