Mini-Skills-Park für Bern

Weniger als eineinhalb Jahre nach der Eröffnung des Skills Park in Winterthur haben Roger Rinderknecht und Edina Banyoczki ein zweites Projekt aufgegleist. Im Zentareal in Bern, rund zwanzig Minuten Busfahrt vom Bahnhof Bern entfernt, eröffnen der ehemalige Weltklasse-Mountainbiker und BMX-Champion und seine Partnerin am Samstag eine Mini-Version des Winterthurer Skills Park, einen «Skills Park Lite». Sie haben dafür eine rund 1000 Quadratmeter grosse Industriehalle zu einem Mekka für Trampolinspringer und Freerunner umgebaut. Eine Light-Version ist dieser Park, weil er nicht wie das Winterthurer Original BMX-Tracks oder -Bowls anbietet. «In Bern ist alles noch ‹off wheel›», sagt Roger Rinderknecht. Neben einem grossen Trampolinpark zum Springen können sich Besucher auch im Dodgeball, einer Art Völkerball auf dem Trampolin, versuchen. In den Parkour-Bereich zieht es die Saltoschlagenden und an Wänden hochlaufenden jungen Sporttreibenden.

Auf Bern kamen sie zufällig

Der neue Standort in Bern fiel ihnen sozusagen in den Schoss: «Das Ganze war relativ ungeplant und kurzfristig», sagt Rinderknecht. Im letzten Jahr wären Anfragen von Berner BMX-Fahrern und dem Sportamt eingetroffen. Diese hatten grosses Interesse an einem ähnlichen Park wie in Winterthur. «Solche Angebote gab es in der Region Bern noch keine. Und als Standort ist Bern spannend: zentral und doch genügend weit weg von Winterthur.» Als sie dann auf eine geeignete Halle hingewiesen wurden und sich ein lokales Fitnesscenter zur Kooperation bereit erklärte, war der neue Park beschlossene Sache.

Für den Innenausbau zahlen Rinderknecht und seine Partnerin Banyoczki mit ihrer eigenen Firma, im Namen dieser betreibt das Fitnesscenter die Halle. «Weil alles so gut gepasst hat, können wir jetzt sogar ein Jahr früher als geplant eröffnen», sagt Rinderknecht.

Weitere Standorte möglich

Den Park in Winterthur besuchten 2017 durchschnittlich 500 Personen. «Das ist mehr als wir erwartet hatten. Auch 2018 hat gut begonnen», sagt Rinderknecht. Einen so grossen Andrang wie in Winterthur erwartet er für Bern nicht. Hier dürfen nur 60 Personen gleichzeitig in der Halle sein. Ebenfalls anders ist, dass sie diesmal kein Geld von der Stadt oder dem Kanton erhalten. Auch in Winterthur gab es zuerst eine Light-Version des Skills Park: Rinderknecht und Banyoczki betrieben in der Halle 1011 zuerst zwei Jahre lang einen Trampolinpark.

Ziel der neuen Light-Version in Bern ist es, einen bunten Mix an Besuchern anzulocken: Vom Szenekenner über Spitzensportler hin zu Familien. Wenn alles gut läuft, sei ein «ganzer» Skills Park eine Möglichkeit: «Wenn das gefragt ist und wir willkommen sind, lehnen wir das nicht ab.» Auch weitere Standorte schliesst das sportbegeisterte Paar nicht aus. Forcieren möchten sie dies aber nicht. «Das Wichtigste ist für uns nach wie vor, dass wir die Feude am Sport weitergeben und die Leute zu einem gesunden Lebensstil motivieren können», sagt Rinderknecht. (Landbote)