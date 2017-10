1001 Käfeli- und Absackergeschichten

Üblicherweise gönne ich mir vor Arbeitsbeginn um Mitternacht einen doppelten Espresso und zwei Zigaretten, die ich angelehnt an der Mauer vor dem Lokal mit Sicht auf den Busbahnhof geniesse. Meistens gesellt sich dann ein Stammgast für einen Schwatz hinzu. Anhand der Anzahl und des Alkoholpegels der Leute, die um diese Uhrzeit den Platz frequentieren, lässt sich meist schon einschätzen, ob sich der Abend ereignisreich gestaltet oder das Trinkgeld reichlich fliessen wird.

0:14 Uhr: Was ist das Problem mt dem «Kafi Gräm-Träsch»?

In der Ecke mit Ledersofa sitzt Rita mit ihren philippinischen Freundinnen, die sich angeregt unterhalten und mit ihrem Gesprächspegel die Musik locker übertönt. An der Bar versammeln sich vorwiegend Stammgäste und Hungrige, die den Koch in der offenen Küche beim Zubereiten ihres Nachtessens beobachten. An den für das Wochenende höhergestellten Tische treffen sich junge Leute, die sich vor dem «Clubgang» noch einen Drink genehmigen, aber auch ältere Semester nach einem Kino- oder Restaurantbesuch.

Sophie Graff, die Autorin und Kellnerin

Den ersten Motivationsdämpfer versetzt mir eine ältere Dame, die sich einen Spass daraus macht, an ihrem «Kafi Gräm-Träsch» herumzunörgeln. Natürlich versuche ich, mir nichts anmerken zu lassen. Vergeblich. «Gäll, ich gang dir uf d Nerve?» Noch bevor der erste Türsteher um halb eins eintrifft, helfen mir Stammgäste, einen sturzbetrunkenen, randalierenden Gast aus der Bar zu schieben.

2:47 Uhr: «Wo isch de afrikanisch Choch?»

Als ich gerade eine grössere Gruppe von Gin-Tonic-Trinkern bediene, kommt ein offenbar hungriger junger Mann auf mich zugesteuert und fragt: «Wo isch de afrikanisch Choch?» Er meint einen der Tamilen, welcher nun seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz lebt und fast ebenso lange im Gotthard arbeitet.

Gegen drei Uhr Nachts leert sich das Lokal und wir beginnen, die Wartezeit bis vier oder fünf Uhr damit zu überbrücken, abwechslungsweise vor dem Lokal zu stehen und einen Schwatz mit den Türstehern, Gästen oder der Polizei zu halten, wenn sich gerade mal wieder Männer im Zweikampf beweisen wollten.

Doch die Ruhe währt nicht lange. Eine junge Frau weist mich daraufhin, dass eine der beiden Damentoiletten schon seit längerer Zeit besetzt ist. Also bereite ich mich mental darauf vor, ein Pärchen bei seinem romantischen Treiben in der Kabine zu ertappen. Ich klopfe an beide Kabinentüren und frage, ob alles in Ordnung ist. Daraufhin öffnet sich die Türe, zwei Mädchen schwanken heraus und erzählen mir mit leicht verklärtem Blick: «Ja, mir sind am chötzlä gsi.»

3:58 Uhr: Chässpätzli oder doch lieber Chicken Wings?

Gegen vier Uhr schliessen die umliegenden Clubs und das Lokal füllt sich langsam mit dem feierfreudigen Volk, das der Morgensonne noch ins Gesicht blicken will. Gerüche von Chässpätzli, Pouletflügeli, Schweiss und ausgeleertem Bier überlagern sich nun, und das Gotthard nimmt einen für diese Uhrzeit typischen, authentischen, aber gewöhnungsbedürftigen Geruch an. Während ich gerade die Limetten für einen Caipirinha zerstampfe, steigt mir Zigarettenrauch in die Nase.

Ich halte Ausschau nach einer zierlichen jungen Frau mit blonden Locken, die sich oft einen Spass daraus macht, das Rauchverbot im Lokal zu ignorieren. Ich entdecke sie in der Menschenmenge, wo sie sich hinter einem grossen Mann zu verstecken versucht. Als sich unsere Blicke kreuzen, zeichnet sie mit der linken Hand und einem unschuldigen Lächeln im Gesicht einen Heiligenschein über ihren Kopf. Tito nimmt ihr die Zigarette weg und erteilt ihr ein zehnminütiges Hausverbot.

«Wie haltisch du das us?», werde ich gegen sechs Uhr von einem nüchternen jungen Mann gefragt. Ich stelle ihm lachend die Gegenfrage, da ich mich zumindest nicht wie er im Getümmel der euphorisch Tanzenden befinde. Später torkelt ein Mitdreissiger an die Theke und bestellt sich einen weiteren Drink: «Machschmo en Cuba libre, abo mit meh Cuba als libre, gell!»

6:54 Uhr: «Hey, du gsesch us wie än...»

Gegen sieben Uhr schalten wir die Lichter ein. Der DJ legt ruhige Lieder auf. «Hey, heschmr ächt no öppis?» fragt mich ein junger Mann, dessen schielende Augen etwas scheinbar Spannendes hinter mir fixieren. Manche glauben, dass ich mir mit Hilfe von «Schnee» die Schicht hinter der Bar versüsse.

Entnervt weise ich den Jungen zur Türe mit Blick zum Türsteher nach draussen. Stark betäubte Menschen verstehen oft nur nonverbale Kommunikation. Später genehmigen sich Türsteher noch in aller Ruhe ein indisches Curry, während ich vor dem Lokal eine Zigarette rauche. Als ich mich zur Tür umdrehen will sagt ein Passant auf dem Weg zur Arbeit zu mir:«Hey, du gsesch us wienen Vampir us Twilight!»

Der Text ist eine gekürzte Fassung der illustrierten Reportage «24 Stunden für Sie da» von Sophie Graff. www.sophiegraff.ch

