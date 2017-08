1101 neue Schulkinder in der Stadt

1349

Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in Winterthur an der Volksschule. Der Frauenanteil liegt dabei bei 80,7 Prozent. Im ganzen Kanton waren 2016 über 20 300 Lehrpersonen angestellt. Der Frauenanteil ist je nach Schulstufe sehr unterschiedlich (siehe Grafik links): Während im Kindergarten über 98 Prozent der Lehrpersonen Frauen sind, sind es in der Sekundarstufe knapp 58 Prozent. Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) sagt dazu: «Sicher wäre es wünschbar, mehr männliche Fachkräfte in der Primarschule zu haben. Ich bin aber ein Gegner von Quoten.» Der Frauenanteil ist auch bei den frisch ausgebildeten Lehrpersonen hoch, das Verhältnis wird sich also auch in Zukunft kaum verändern.

Frauen und Männer Für eine vergrösserte Ansicht auf Bild klicken. Quelle: Bildungsstatistik Kanton Zürich, Grafik ak

32

Zivis leisten im neuen Schuljahr in Winterthu­rer Schulen ihren Dienst. «Die Zivil­dienstler haben sich sehr bewährt», sagt Altwegg. «Nicht nur in den Klassenzimmern, sondern auch auf dem Pausenplatz, im Sportunterricht und überhaupt im Schulbetrieb.» Auf seinen ersten Schulbesuchen habe er diesbezüglich «durchwegs positives Echo» gehört, sagt Altwegg. Viele Besuche habe er allerdings noch nicht gemacht. Er hat sein Amt erst Anfang Juli von Stefan Fritschi (FDP) übernommen. Zu den Zivis sagt Altwegg weiter: «Wenn ich heute nochmals Dienst leisten müsste, wäre ich gerne Zivi in einer Winterthurer Schule. Da wäre der Einsatz sicher sinn­stiftender als meine Zeit in der Rekrutenschule bei der Fliegerabwehr.»

47,9

Prozent der Kinder im Schulkreis Oberwinterthur geben an, dass Deutsch ihre Erstsprache sei. In allen Stadtteilen liegt diese Zahl bei rund 50 Prozent (in Veltheim-Wülflingen mit 51 Prozent knapp höher, siehe Grafik unten Mitte). Auch hier sind die Unterschiede gemäss der kantonalen Bildungsstatistik zwischen der Stadt und einigen Landgemeinden gross: In Hofstetten hat nur ein Schulkind von 41 eine andere Erstsprache als Deutsch. Auf der anderen Seite der Skala hat in der Region Embrach den tiefsten Anteil mit 46,6 Prozent Erstsprachlern. Zu beachten: Der Anteil der deutschsprachigen Kinder kann höher liegen als diese Zahl. Zum Beispiel wenn ein Kind aus einer gemischten Ehe eine andere Muttersprache hat, aber trotzdem gut Deutsch spricht.

21,2

Kinder umfasste im Jahr 2016 (die aktuellsten Zahlen sind dazu noch nicht erhältlich) eine durchschnittliche Primarschulklasse im Schulkreis Seen-Mattenbach. Der Stadtteil hatte damit die grössten Klassen in Winterthur, die Unterschiede waren aber minim (Veltheim-Wülflingen: 21,0; Stadt-Töss: 20,6; Oberwinterthur: 20,3). Der kantonale Durchschnitt liegt bei 20,6. In einigen Gemeinden sind die Klassen aber deutlich kleiner (siehe Artikel rechts und Grafik unten rechts). «Wir streben eine Klassengrösse an, die von den Lehrerinnen und Lehrern gut ­gehandhabt werden kann», sagt Altwegg. «Gleichzeitig müssen wir auf die Lohn­kosten achten. Das ist eine Gratwanderung.»

Schulen in der Region Winterthur: Deutsch als Erstsprache und Klassengrössen Für eine vergrösserte Ansicht auf Bild klicken. Quelle: Bildungsstatistik Kanton Zürich, Grafik ak

19,6

Kinder zählte eine Kindergartenklasse im Kanton Zürich im Jahr 2016 im Durchschnitt. Es ist also nicht so, dass Kindergartenklassen bedeutend kleiner wären als Schulklassen.

11 031 Schulkinder gehen ab Montag gesamthaft in Winterthur in die Volksschule. Im Vorjahr waren es noch 10 748, also 283 weniger. Die Schule ist damit gesamthaft ­wieder gewachsen. Obwohl mit 1101 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern erstmals seit Jahren weniger Neulinge in die Schule starten. Es gibt 46 neue Regelklassen in der ersten Klasse, drei weniger als 2016.

1167

Kinder treten neu in den Kindergarten ein. Hier geht das Wachstum ­weiter: Winterthur zählt 35 neue Kindergartenknirpse mehr als noch 2016. Diese werden auf die 121 Kindergartenabteilungen in 61 Kindergärten in der Stadt verteilt. Eine davon ist ein Wald-, eine ein Naturkindergarten.

29

Prozent gestiegen ist die Zahl der Kinder im öffentlichen Kindergarten im Kanton Zürich innert zehn Jahren. Gemäss der Statistik der Bildungs­direktion wächst diese Zahl jährlich um rund 3 Prozent.

52

Schulhäuser gibt es auf Stadtgebiet. Nächstes Jahr wird mit Neuhegi in Oberwinterthur ein Neubau hinzukommen. Der Ausbau läuft weiter. Gemäss Altwegg soll das Stimmvolk im Jahr 2018 über das Neubauprojekt für das baufällige Schulhaus Wallrüti (ebenfalls in Oberwinterthur) abstimmen. 2019 soll dort der Bau starten.

496

Schulen gibt es in der öffentlichen Volksschule im ganzen Kanton.

2907

(Landbote)

Kinder sind für die schulergänzende Betreuung angemeldet. Der Bedarf steigt hier laufend weiter, im Vorjahr nutzten erst rund 2750 Kinder dieses Angebot. Somit sind rund 30 Prozent aller Primarschul- und Kindergartenkinder für die Betreuung an­gemeldet. Zudem nutzen gemäss Medienmitteilung der Stadt rund 100 Jugendliche der Sekundarstufe das Mittagstischangebot.