15-Jähriger flüchtet mit geklautem Auto vor Polizei

Ein Verkehrspolizist wurde sofort stutzig, als ihm am frühen Samstagnachmittag ein jugendlicher Autolenker entgegenfuhr. Gegen 13 Uhr war der Stadtpolizist mit seinem Motorrad auf der Hessengütlistrasse unterwegs. Er entschied sich, den jungen Mann zu kontrollieren und wendete sein Motorrad. In diesem Moment beschleunigte der Lenker sein Fahrzeug und flüchtete mit stark übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Wülflingen, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Schliesslich hielt er im Oberfeldweg vor einer Brücke an und liess sich festnehmen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verkehrsregeln mehrfach verletzt

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entwendete der 15-Jährige das Fahrzeug im Kreise seiner Familie. Die Strolchenfahrt blieb unfallfrei und ohne Sachschaden, jedoch gefährdete der Lenker dabei andere Verkehrsteilnehmende teilweise massiv und verletzte die Verkehrsregeln mehrfach. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden die Akten an die zuständige Jugendanwaltschaft übergeben. (far)