250 Demonstranten zogen durch die Stadt

Am Oberen Graben in Winterthur starteten am Montagabend rund 250 Personen eine Demonstration. Weiter ging es über die Marktgasse Richtung Bahnhof und zurück auf der Technikumstrasse Richtung alte Kaserne. Sie wollten damit auf die Flüchtlingskrise an der türkischen Grenze aufmerksam machen.

Die Demonstration war nicht bewilligt. «Wir haben von der unbewilligten Demonstration gewusst», sagt Michael Wirz, Mediensprecher der Stadtpolizei Winterthur gegenüber Radio Top. Die Polizei hatte sich entsprechend darauf vorbereitet. Auch wenn einige Pyros gezündet wurden, sei die Demonstration friedlich verlaufen. (far)