30er-Zone bei Kesselschmiede

Tempo-30-Zone und Begegnungszone Zur Kesselschmiede Im Sulzerareal Stadtmitte werden auf Teilstücken der Jäger- und Pionierstrasse sowie auf dem Strassenzug Zur Kesselschmiede temporäre Massnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt. Tiefbauamt und Stadtpolizei erachten den Handlungsbedarf aufgrund des Baustellenverkehrs und der vielen Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrenden als dringend, teilt die Stadt Winterthur mit. Parallel zu diesen Sofortmassnahmen wird ein Verkehrskonzept Sulzerareal mit definitiven Massnahmen erarbeitet.

Die Gestaltung orientiert sich an der Begegnungszone Ida-Sträuli-Strasse in Neuhegi. Diese temporären Massnahmen kosten rund 30 000 Franken und gehen zulasten des ordentlichen Strassenunterhalts. Die temporären Massnahmen sollen bis kommenden Freitag umgesetzt werden und seien an die Dauer der privaten Baustellen auf dem Sulzerareal geknüpft, heisst es in der Mitteilung weiter.

Sie beschränken sich auf Signalisationen und Markierungen, einzelne Parkplätze werden zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger aufgehoben.

Gefährliche Verkehrssituation

Auf der Strasse Zur Kesselschmiede im Sulzer-Areal ist es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Bereits im Juli 2017 hatte Gemeinderat Christoph Magnusson (FDP) mit vier Mitunterzeichnenden ein Postulat eingereicht, das vom Stadtrat Massnahmen verlangt, um die Strasse sicherer zu machen, und zwar mit Übergangsregeln während der Bauarbeiten auf dem Sulzerareal. 32 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben den Vorstoss unterschrieben, darunter Vetreter aller Parteien, mit Ausnahme von SVP- und CVP-Fraktion.

Bisher sah das Sicherheitsdepartement keinen akuten Handlungsbedarf. Eine breite Koalition von Gemeinderäten machte im Mai Druck, wie der Landbote berichtete. Die Sicherheit könne nicht warten.

«Damit können zwar nicht alle Konfliktpunkte gelöst werden, aber die Situation auf diesen drei Strassenzügen kann entschärft werden», teilt die Stadt mit. Alle in diesem Strassenraum festgestellten Konfliktpunkte sollen in einem umfassenden Verkehrskonzept Sulzerareal aufgearbeitet werden. In diesem Konzept soll die gesamte verkehrliche Situation detailliert untersucht, und Massnahmen entwickelt werden. Ziel sei es, die Konfliktpunkte möglichst weitgehend zu entschärfen, die Fuss- und Veloführung an diversen Orten zu optimieren und eine Aufwertung der öffentlichen Strassenräume zu erreichen.

Dieses Vorgehen entspricht auch einem Postulat, das der Grosse Gemeinderat am 25. Juni 2018 an den Stadtrat überwiesen hat. Das Tiefbauamt will den Planungs- und Genehmigungsprozess bis zur Beendigung der Baustellen abschliessen können, sodass anschliessend an die temporären Massnahmen nahtlos die Massnahmen aus dem Verkehrskonzept umgesetzt werden können. (far)