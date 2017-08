49 kleine Mietwohnungen in Töss

Noch ist der Platz neben dem Güterschuppen Töss in Richtung Tössfeld und Stadt eine Brache. Doch wenn alles nach Plan läuft, fahren schon im nächsten Frühjahr die Bagger auf. Gestern machte die Bau- und Immobilienfirma Halter das Projekt publik. Entstehen soll ein langgestreckter vierstöckiger Baukörper parallel zu den Gleisen.

Darin finden 530 Quadratmeter Gewerbefläche Platz sowie 49 eher kleine Wohnungen mit anderthalb, zweieinhalb und dreieinhalb Zimmern. Gedacht sind sie laut der Mitteilung für junge Singles und Paare, aber auch für «Personen mittleren Alters». Alle Wohnungen werden viel Licht und Sonne haben sowie eine kleine Terrasse oder einen Balkon.

Entworfen haben den Neubau die Winterthurer Architekten Kilga/Popp. Sie waren zusammen mit vier weiteren Büros eingeladen worden; die Jury hielt ihren Vorschlag laut Mitteilung für den besten aufgrund der «städtebaulichen und freiräumlichen Qualität».

Die Wohnungen sind für "Personen mittleren Alters" gedacht.



Ein Freiraum entsteht insbesondere zwischen dem geplanten Neubau und dem geschützten Ensemble mit dem Bahnhofgebäude und dem Güterschuppen, der als Freizeit- und Konzertlokal genutzt wird. Dort soll ein «öffentlicher Platz mit einer hohen Aufenthaltsqualiät» entstehen.

Bauherrin ist die kantonale Luzerner Pensionskasse LUPK, sie will gemäss Mitteilung 12,5 Millionen Franken in den Bau investieren. Wie teuer die Mietwohnungen sein werden, ist noch nicht bekannt. Auf Anfrage hiess es, sie sollen auch für Studierende erschwinglich sein. Für die 49 Wohnungen sind nur 14 Autoparkplätze für Bewohner plus 6 für Besucher geplant. Noch dieses Jahr soll das Baugesuch eingereicht werden, im Frühling 2018 ist Baubeginn, und im besten Fall sind die Wohnungen ab Herbst 2019 bezugsbereit.

(Der Landbote)