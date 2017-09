53-Jähriger belästigt Rentnerinnen

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmittag in Winterthur einen Mann verhaftet der dringend verdächtigt wird, mehrere ältere Frauen sexuell belästigt zu haben.

Nachdem am Montag eine Anzeige wegen sexueller Nötigung erstattet worden war zeigten erste Abklärungen, dass seit rund einem Monat Frauen im Rentneralter im Bereich Bahnhof Winterthur von einem Unbekannten sexuell belästigt oder genötigt worden waren. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Bei der Fahndung konnte am Freitagnachmittag beim Bahnhof Winterthur ein Mann beobachtet werden, der dem angezeigten Signalement entsprach. Als dieser eine Dame angesprochen und belästigt hatte, wurde er umgehend festgenommen. In einer ersten polizeilichen Befragung zeigte sich der Festgenommene grundsätzlich geständig. In den weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland wird abgeklärt, ob er noch für weitere Delikte in Frage kommt.

Beim Verhafteten handelt es sich um einen 53-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zürich. Er wurde nach den ersten polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. (far)