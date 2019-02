60 Massnahmen gegen künftige Wahlpannen

Eine BDPlerin statt eine Grüne: Bei den Parlamentswahlen musste die Stadt einen Fehler korrigieren, der die Gewichte im Gemeinderat entscheidend verschob. Würden auch Sie von einer Peinlichkeit sprechen?

Es war eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, die zum Fehler führte. Wir hatten also auch etwas Pech. Ich glaube nicht, dass wir in Winterthur viel schlechter aufgestellt sind als anderswo.

Sie würden also nicht sagen: In Zürich kann so etwas nicht passieren?

Nein, Fehler können überall passieren. Wir haben aber nun die Lehren aus den Ereignissen gezogen. Schon im Sommer bildeten wir eine Ar­beitsgruppe mit Leuten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Diese analysierte den ganzen Wahlprozess und stellte dabei auch fest, wie hochkomplex der Prozess ist und wie viele Leute involviert sind. Wir haben 24 Risiken definiert. Bei allen Risiken haben wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten festgelegt und Massnahmen ausgearbeitet, insgesamt rund 60.

24 Risiken, 60 Massnahmen: Diese Zahlen lassen auf massive Missständnisse in den Wahlbüros schliessen.

Nein, man kann nicht von diesen Zahlen auf das Ausmass der Probleme schliessen. Wir haben ­bewusst eine sehr breite und ­detaillierte Auslegeordnung vorgenommen. Identifiziert man systematisch Risiken, kommen auch Dinge zum Vorschein, die man bislang nicht auf dem Radar hatte. Es liegen nicht überall Dinge im Argen, vieles war bisher einfach nicht erfasst.

Wie viele Massnahmen konnten bis heute umgesetzt werden?

Ungefähr 30. Einiges steht noch an, etwa die Schulung der Kreiswahlbüros und die Anpassung diverser Merkblätter. Manche Dinge können auch erst bei den nächsten Wahlen selbst umgesetzt werden, zum Beispiel beim Drucken der Wahllisten. Heute sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können: Wir haben den Überblick.

Sie liessen mit externen ­Ex­perten einen 50-seitigen Risiko­­analysebericht verfassen, das hat sicher sehr viel ge­kostet. Wie viele Mann­stunden wurden investiert?

Ich kann das nicht beziffern. Die Experten haben nichts gekostet, den Bericht haben wir intern erstellt. Aber ja, es war eine grössere Übung. Es war auch richtig, diese Analyse gründlich zu machen, denn so haben sich wertvolle Verbesserungen ergeben.

Welches waren die Experten?

Insgesamt wurden fünf Personen beigezogen, vor allem die Verantwortlichen für Wahlen und Abstimmungen des Kantons und der Stadt Zürich.

Sagen Sie mir bitte, wie es damals in Wülflingen zur gravierenden Panne kam. Eine namhafte Anzahl von Wahlzetteln wurde zwar ausgewertet, aber nicht im System erfasst. Das ging vergessen.

Im System erfasst bedeutet wohl: am Computer in irgendeine Maske eingegeben?

Ja. Wir brauchen die vom Kanton bereitgestellte Software Wabsti.

Die Wahlzettel werden häufig von Studenten im Stundenlohn ausgezählt. Sind diese schuld?

Für die korrekte Erfassung ist die Leitung des Kreiswahlbüros verantwortlich, die Ergebnisse werden sowohl vom Leiter als auch vom Stellvertreter unterzeichnet. Eine Mitverantwortung liegt auch bei uns auf der Stadt­kanzlei. Wir plausibilisieren die Resultate, schauen also, ob sie nachvollziehbar scheinen, dies anhand von Vergleichen mit früheren Wahlergebnissen und Resultaten anderer Wahlkreise. Das müssen wir in Zukunft schneller und systematischer tun.

Schon vorher gabs eine Panne: Teils wurden falsche Listen verschickt. Was lief da schief?

Die Druckerei lieferte fehlerhafte Listen. Wir riefen damals dann die betroffenen Empfänger auf, sich zu melden und korrekte Unterlagen einzufordern.

Reden wir Tacheles: Welche Druckerei hat gepatzt?

Das möchte ich zum Schutz der betroffenen Druckerei nicht sagen. Wir berücksichtigen nicht immer dieselbe Druckerei.

Können Sie aber sagen, dass es sich nicht um eine Winterthurer Druckerei handelt?

Es war keine Winterthurer Druckerei. Leider gibt es immer weniger Druckereien, die überhaupt in der Lage sind, solche Auf­träge zu übernehmen.

Was muss sich nun verändern beim Drucken der Wahllisten?

Es braucht mehr Kontrollen im ganzen Prozess. Schon im Ver­gabeverfahren müssen wir Testproduktionen verlangen und uns vor Ort umschauen. Beim Drucken braucht es mehr Stichproben, und wir bemerkten, dass es gefährlich ist, die Unterlagen manuell zusammenzustellen, wenn eine Druckmaschine einmal stehen bleibt. Das darf man nicht mehr tun. Auch beim Ver­packungsvorgang bei den In­formatikdiensten im Superblock braucht es Verbesserungen. Wir haben eine Hochpräzisions­waage angeschafft, die aufs Gramm genau wägt. So kann man es be­merken, wenn das Gewicht eines Couverts in einem Wahlkreis vom Normgewicht abweicht.

Im Bericht steht, dass zu wenig Stellvertreter bezeichnet waren. Im Wülflinger Büro gab es ja aber einen Stellvertreter.

Ja, und es gab auch ein unterzeichnetes Protokoll, das allerdings ­fehlerhaft war.

Wo fehlen die Stellvertreter?

Zum Beispiel auf der Stadt­kanzlei. Wir haben neu eine Stellvertretung für den Leiter Wahlen und Abstimmungen ernannt.

Bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen 2022 sollen alle Massnahmen umgesetzt sein. Können dann solche Fehler nicht mehr passieren?

Ein Restrisiko gibt es immer. Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren, und auch die Schnittstelle von Mensch zu Maschine birgt Gefahren. Wir sind aber überzeugt, mit unseren Massnahmen die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in Zukunft deutlich verringern zu können.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Wahlbüros, so mein Eindruck, ist generell hoch. Ist dies gerechtfertigt?

Ja, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt eine sehr lange Tradition ­zu­verlässiger Arbeit, in Winterthur und anderswo. Im ver­gangenen Jahr kam es wie gesagt zu einer unglücklichen Ver­knüpfung von Ereignissen.

