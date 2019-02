88 Stundenkilometer zu schnell

Der Staatsanwalt nannte es ein «300-PS-Geschoss». Klar ist: Der hochmotorisierte Golf, mit dem der Neulenker aus der Region Winterthur am 22. September 2017 kurz vor Mitternacht unterwegs war, gehörte seinen Eltern. Doch der 20-jährige Mann hatte das Fahrzeug nicht etwa heimlich entwendet. Die Eltern, bei denen er noch heute wohnt, hatten ihm die Zustimmung gegeben, ihr Auto regelmässig benutzen zu dürfen.

In der besagten Septembernacht fuhr der Angeklagte, der einen Führerausweis auf Probe besass, nach Zürich. Von Töss herkommend steuerte er das Auto stadtauswärts in Richtung Autobahn. Auf dem parallel zur Autobahn verlaufenden Abschnitt der Zürcherstrasse gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Der junge Mann räumte am vergangenen Donnerstag vor Gericht ein, das gewusst zu haben. Bis zur Höhe eines fest installierten Radarkastens hielt er sich denn auch brav an das vorgegebene Tempolimit. Doch danach drückte er aufs Gaspedal. Innert weniger hundert Meter beschleunigte er auf 148 Stundenkilometer – und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit somit um 88 km/h.

Polizei filmte Raser

Was der junge Raser zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste: Die Polizei war ihm gefolgt und hatte seine Fahrt gefilmt. Der Angeklagte wehrte sich vor Gericht denn auch nicht gegen die Tatsache, dass er diese massive Geschwindigkeitsübertretung begangen hatte.

Er machte jedoch geltend, dass er viel zu spät auf dem Tacho wahrgenommen habe, dass er so schnell unterwegs gewesen sei. Dass er mit überhöhter Geschwindigkeit dahinbrauste, habe er erst auf der Autobahn realisiert. «Ich habe darum sofort abgebremst und das Tempo angepasst», sagte der Junglenker.

«Mein Mandant bestreitet, vorsätzlich gehandelt zu haben.»Der Verteidiger

Sein Verteidiger machte denn auch schnell klar, welche Argumentationslinie er verfolgen wollte: «Mein Mandant bestreitet vorsätzlich gehandelt zu haben.» Und das sei entscheidend, sagte er. Denn beim Angeklagten handle es sich nicht um einen Wahnsinnigen, der durch ein Dorf gerast sei oder sich ein Rennen mit Kumpels geleistet habe, sondern um einen Mann, der auf dem Weg zur Autobahn unterwegs gewesen sei. Zudem habe er auf der Autobahn rasch abgebremst. «Eine Raserfahrt sieht anders aus.»

Lange Zeit habe es bei der Rechtssprechung einen Automatismus gegeben, erklärte der Rechtsanwalt. Sobald der Tatbestand des Rasens erfüllt gewesen sei, sei man davon ausgegangen, dass der Fahrer vorsätzlich gehandelt habe. Wurde dann ein Fahrzeuglenker verurteilt, musste er den Fahrausweis für mindestens zwei Jahre abgeben. Vor kurzem habe aber das Bundesgericht den Sachverhalt relativiert, sagte der Verteidiger.

Ein Vorsatz könne nur vermutet werden. «Liegen ausserordentliche Umstände vor, kann diese Vermutung widerlegt werden», hielt das Bundesgericht fest. Genau diese Umstände wollte der Verteidiger nun vor Gericht geltend machen.

«Mein Mandant befand sich nicht auf einer besonders gefährlichen Strecke und die Sichtverhältnisse waren gut», hielt er fest. Auf dem Weg zur Autobahn habe es keinen Gegenverkehr gehabt und auch keine Passanten. Er forderte deshalb eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagen zu 50 Franken.

Risiko in Kauf genommen

Das Gericht sah dies anders als die Verteidigung und verurteilte den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Es folgte den Argumenten des Staatsanwaltes, der dem Angeklagten unterstellte, vorsätzlich gehandelt zu haben. «Wer so schnell fährt, merkt das und nimmt das hohe Risiko in Kauf», sagte der leitende Richter. Der Junglenker akzeptiert das Urteil nicht; sein Verteidiger hat bereits angekündigt es an das Obergericht weiterzuziehen.

(Der Landbote)