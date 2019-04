Ab Juni rollen die ersten Elektro-Trottinette durch die Stadt

In wenigen Wochen könnten in Winterthur bereits 400 Elektro-Trottinetts verschiedener Anbieter verfügbar sein, verteilt über die ganze Stadt. Bis zu dieser Obergrenze sind «Zweirad-Sharing-Angebote» auf öffentlichem Grund künftig ohne Bewilligung erlaubt. Der Stadtrat hat gestern das entsprechende Merkblatt veröffentlicht, in dem er das Bike- und E-Tretroller-Sharing regelt. Anbieter, die sich bis Mitte Mai anmelden, könnten im Juni starten. Das sind die wichtigsten Regeln:

- Pro Anbieter sind 150 Velos/Roller zugelassen, stadtweit nicht mehr als 400. Für alles, was darüber liegt, legt die Abteilung Verkehr Kontingente fest und es werden kostenpflichtige Bewilligungen erteilt. Beim Entscheid, wer den Zuschlag erhält, wägen die Verkehrsplaner Nutzen, Sicherheit und Qualität des Angebots ab. Die Höhe der Gebühren sind noch nicht festgelegt. «Wir gehen davon aus, dass die Obergrenze vorerst nicht geknackt wird», meint Verkehrsplaner Christoph Oetiker.

- Pro Veloparkständer darf jeder Anbieter maximal zwei Räder abstellen. «Wir wollen niemandem die Parkplätze wegnehmen», sagt Oetiker. Beim Hauptbahnhof werden allenfalls spezielle Zonen markiert. Wildparkieren ist nicht erlaubt.

- Die Anbieter müssen unter einer Schweizer Telefonnummer erreichbar sein und den Behörden jeden Monat über die Grösse ihrer Flotte und die Anzahl Fahrten rapportieren. Mit solchen Vorsichtsmassnahmen will die Stadt einem Chaos vorbeugen, das O-Bike mit seinen gelb-silbrigen Velos vor zwei Jahren hinterlassen hat.

Nur E-Trottinett-Anbieter interessiert

Fünf Anbieter hätten bereits bei der Stadt angeklopft, allesamt E-Trottinett-Startups. Welche, verrät Oetiker nicht. Nur soviel: Zwei unbekannte und drei bekannte Namen. Bereits gestern wurde bekannt, dass das schwedische Startup Voi in Winterthur ein Team aufbauen will. Die Behörden kontaktiert hat es allerdings noch nicht. Zu weiteren Anbietern, die in Winterthur starten könnten, zählen auch Bird, Flash und Tier. Bird hat einem Ableger in Zürich ist dort Ende 2018 mit 60 E-Trottinetten gestartet. Gegründet hat das kalifornische Unternehmen der Ex-Uber-Manager Vander Zanden. Der Unternehmenswert wird auf heute rund zwei Milliarden geschätzt.

Mit Flash und Tier drängen auch zwei Startups aus Berlin auf den Markt. Tier ist in Basel heute mit 200 Rollern präsent, Flash mit 50 E-Trottis («This is not a scooter») in Zürich, vorerst für einen Testversuch. Schon vor einem Jahr hatte das Unternehmen Lime erwogen, ihre grünen Flitzer in Winterthur abzustellen. Wegen Software-Problemen, die zu Brems-Defekten führten, nahm es seine Flotte vorerst von der Strasse. (landbote.ch)