Abstimmung basierte auf falschen Zahlen

Nachgefragt

«Auch die neuen Daten belegen eine Stagnation»

Die Arbeitsplatzdichte in ­Winterthur ist höher als bisher ­angenommen. Ist das Teilziel Ihrer Initiative damit erreicht?

Beat Meier: Mit dem methodischen Wechsel von der früheren Betriebszählung zur neuen, AHV-basierten Strukturerhebung erfolgt nur scheinbar ein Sprung nach oben. Entscheidend ist für die Stadt Winterthur natürlich nicht die Höhe des absoluten Werts, sondern die Entwicklung der Zahlen und der Vergleich mit den anderen Städten. Und hier belegen auch die neuen Daten eine Stagnation in Winterthur.



Winterthur bleibt im Städtevergleich ein Schlusslicht, ist aber die grösste Stadt ohne kantonale Verwaltung. Vergleichen Sie da nicht Äpfel mit Birnen?

Der Hauptstadteffekt ist nicht so gross, wie man meinen könnte. In Kantonshauptorten wie Basel oder Zürich ist der Anteil von Arbeitsplätzen in der öffentlichen Verwaltung sogar kleiner als bei uns, in Schaffhausen oder St. Gallen vergleichbar. Unsere Benchmark war ohnehin stets die Stadt Biel. Diese ist in einer ähnlichen Situation, sie hat eine De­industrialisierung durchgemacht und ist keine Kantonshauptstadt. Trotzdem ist ihre Arbeitsplatzdichte massiv höher.



Nach dem Volks-Nein zu Ihrer Vorlage verfolgte der Stadtrat die «Impulsstrategie Arbeits­plätze». Mit Erfolg?

Eine Strategie zu formulieren, ist eine Sache, den Tatbeweis zu erbringen, eine andere. Der städtische Umgang mit vorhandenen Industrieflächen zeigt mir, dass immer noch das Gegenteil geschieht. Beispielsweise bei den frei gewordenen Flächen von Rieter in Töss: Hier könnte der Stadtrat beweisen, dass ihm etwas an Industrieflächen liegt. Doch jetzt hat er bereits verlauten lassen, dass er dort neue Wohnnutzungen als Möglichkeit sieht – es geschieht also dasselbe wie in Neuhegi und im Werk 1. Damit macht sich der Stadtrat seine Aufgabe, die Arbeitsplatzdichte zu erhöhen, selber immer schwerer.