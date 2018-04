Albanifest – sind Sie allergisch?

Ein sichtbarer Hinweis, dass sich die Kunden über Allergene im verkauften Essen erkundigen können, ist am diesjährigen Albanifest das Minimum. Vereine, die einen Stand betreiben, müssen über die Inhaltsstoffe in ihrem Essen Bescheid wissen, auch dann, wenn es von externen Lieferanten stammt.

Kontrollen angekündigt

Grund für die Auflage, die Allergiker vor unerfreulichen Komplikationen schützen soll, ist das neue Lebensmittelrecht, das vorschreibt, dass Allergene auch im Offenverkauf deklariert werden müssen. Das Gesetzt ist eigentlich bereits seit dem 1. Mai 2017 in Kraft, im letzten Jahr galten aber noch Übergangsbestimmungen. Dieses Jahr muss das Albanifest das Gesetz zum ersten Mal befolgen, so wie auch alle anderen Stadtfeste überall in der Schweiz. Vor wenigen Tagen wurden die Vereine vom Albanifest-Kommitee entsprechend informiert.

«Wir werden alle Lebensmittelstände und Festwirtschaften überprüfen.»



Kontrolliert wird die Umsetzung des Lebensmittelrechts vom städtischen Lebensmittelinspektorat. Das bedeutet, dass die Lebensmittelkontrolleure, die bereits die Fleischdeklaration, die Möglichkeit der Standmitarbeiter, die Hände zu waschen, und den Jugendschutzhinweis kontrollieren, nun auch noch den verpflichtenden schriftlichen Hinweis darauf suchen, dass man nach Allergenen fragen darf. Barbara Löffel vom Lebensmittelinspektorat kündigt an: «Wir werden alle Lebensmittelstände und Festwirtschaften entsprechend überprüfen.»

Fehlt der Hinweis oder können die Standmitarbeiter die Frage nicht beantworten, kann das laut Lebensinspektorat eine Busse geben. «Wir handeln jedoch immer verhältnismässig und mit dem nötigen Augenmass», versichert Löffel. Bei einer leichten Mangel am Albanifest könne das bedeuten, dass auf eine Busse verzichtet werde, die Kontrolleure aber eine sofortige Behebung des Mangels verlangen würden.

Daniel Frei, Präsident des Albanifest-Komitees, akzeptiert die neue Regelung als «eidgenössisches Gesetz, das auch für unser Fest gilt». Auf die Frage, ob bei der Ausrichtung von Vereinsfesten alles immer komplizierter ist, sagt er: «Die Schwierigkeit für uns Veranstalter ist, Kenntnis von allen Regeln zu haben und zu wissen, wie eine pragmatische Umsetzung möglich ist.»

Früher und später Schluss

Und noch eine weitere Neuerung erwartet die Albanifest-Besucher in diesem Jahr: Die Organisatoren passen die Öffnungszeiten an. Neu ist am Freitag eine Stunde später und am Samstag eine Stunde früher Schluss, also an beiden Tagen um 3 Uhr in der Nacht.

Umfragen in den letzten Jahren hätten ergeben, dass am Freitag viele Leute um 2 Uhr noch länger bleiben wollten, sagt Daniel Frei, Präsident des Albanifest-Komitees. Am Samstag hingegen sei zwischen 3 und 4 Uhr jeweils nicht mehr viel konsumiert worden. «So haben wir nun auch einheitliche Festzeiten.»

