Albanifest: Nicht alle Vereine jubeln

«Ich kann die positive Fest-Bilanz des Komitee-Präsidenten Daniel Frei nicht unterschreiben», sagt Andrea Schwengeler, Präsidentin der Winterthurer Naturfreunde. Zwar fehle die detaillierte Abrechnung noch, aber «das diesjährige Fest könnte für uns eines der finanziell schwächeren werden.» Die Naturfreunde hatten ihren Stand in der Marktgasse. Üblicherweise steht er beim C&A, wegen der Baustelle war er in diesem Jahr aber etwas näher beim Justitia-Brunnen platziert. Im Angebot waren wir üblich Würste und das «Chnellesteak». Doch der Verkauf lief es nicht wie gewünscht: «Unsere Beobachtung war, dass am Freitag Abend weniger Leute als sonst den Weg in die Marktgasse fanden», sagt Schwengeler. «Deshalb haben wir sehr grosse Restposten an Fleisch und Festwein, den man nicht zurückgeben kann.»

Raclette bei 30 Grad

Daniel Frei sagt, tatsächlich habe die Baustelle Auswirkungen auf das Fest gehabt. «Wir mussten einige Stände verschieben, auf den Umsatz sollte das aber keinen Einfluss haben.» Frei betont, viele Vereine hätten ein gutes Geschäft gemacht. «Wenn der Umsatz nicht stimmt, muss man sich fragen, ob das gewählte Konzept das richtige ist.» So sei es nicht erstaunlich, wenn etwa Raclette bei 30 Grad nicht so laufe.

Zu reden gibt bei den Vereinen auch der Festwein, von dem jeder Wirtschaftsbetreiber laut Frei mindestens fünf Harassen abnehmen muss. Der Weisswein lief in diesem Jahr zwar sehr gut, auf dem roten dagegen blieben aber viele sitzen. Und ein Zurückgeben ist nicht möglich. Daniel Frei erklärt die Abnahmepflicht so: «Die Getränke stammen von Partnern, die das Fest mit ihrer Unterstützung erst möglich machen. Darum verlangen wir, dass die Vereine diesen Wein verkaufen.» Ausnahmen mache man bei Kaffeestuben, die gar keinen Alkohol anbieten.

Eine durchzogene Bilanz ziehen auch die «Winti Warriors». OK-Chef Patrick Feller sagt, das Resultat werde deutlich unter dem Vorjahr zu liegen kommen. «Die Hitze und die Weltmeisterschaft dürften dazu geführt haben, dass viel weniger Leute früh in die Stadt gekommen sind. Wir hatten erst gegen 23 Uhr am Samstag das Zelt wirklich voll», sagt Feller. Dass dann am Samstag eine Stunde früher Schluss gewesen sei, habe man gespürt. «Wir sind darum gemischt zufrieden.»

Steve Mazzotti, Präsident des Walliservereins Winterthur, hat ebenfalls den Eindruck, insbesondere der Freitag sei schlechter gelaufen als in Vorjahren. Trotzdem sei man zufrieden. «Drauflegen müssen wir sicher nicht.» Er glaubt, dass aufgrund der vielen Veranstaltungen bei den Besuchern eine gewisse Sättigung vorhanden sei. «Zeitgleich fand in Dinhard das Turnfest statt und es gab diverse Public Viewings.»

Zum Besucherauflauf sagt Frei, die Wahrnehmung der Vereine sei sehr unterschiedlich. Er habe von anderen genau das Gegenteil gehört. «Aber es kann schon sein, dass aufgrund der Hitze manche später in den Ausgang gingen und den lauen Abend genossen.»

Strikte Festzeiten-Einhaltung

Für Diskussionen sorgten zudem die Festzeiten. Am Samstag beispielsweise beginnt das Fest seit diesem Jahr offiziell um 13 Uhr. Verschiedene Anbieter öffneten ihre Verkaufsstände aber schon früher. Auch die Naturfreunde warfen ihren Grill schon um 11 Uhr an. «Das machen wir schon seit Jahren so», sagt Schwengeler. Doch diesmal sei das Albanifest-Komitee rigoros vorgegangen. «Wir mussten den Grill sofort abschalten und bereits Grilliertes selber verzehren.» Als man aber am Sonntag Abend um 20 Uhr den Grill habe schliessen wollen, weil nichts mehr lief, sei man von einem Komiteemitglied zurechtgewiesen worden. Das Fest dauere bis 22 Uhr und man dürfe nicht früher aufhören. «Uns wurde gar gedroht, man würde uns fotografieren, wenn wir die Festregeln missachteten.»

Ähnliches berichtet Philippe Gretsch von der Cevi Winterthur- Schaffhausen. «Wir wollten am Sonntag aufhören, weil wir keine Gäste mehr hatten und alle am Montag wieder arbeiten müssen, doch wir wurden angehalten, weiterzumachen. Überhaupt seien die Vorgaben, welche die Vereine erfüllen müssten, in vielen Bereichen zunehmend strenger.

Frei sagt, tatsächlich wolle man künftig verstärkt darauf achten, dass nicht einzelne Anbieter früher beginnen als andere. «Es gibt einen offiziellen Feststart und alle sollen die gleichen Voraussetzungen haben.» Es sei zwar denkbar, dass man die Zeiten anpasse, aber man wolle sie konsequent umsetzen. Er verweist auf die Festverordnung, die klar festlegt, dass der Verkauf vor den offiziellen Betriebszeiten untersagt ist.

Und zum früheren Festschluss sagt er, es sei einfach schade, wenn Vereine nicht bis zum Schluss dabei seien. Die Kontrolleure würden solche Feststellungen notieren, «Denn wir wollen ja vor allem Vereine, die mit vollem Engagement dabei sind.» Gebüsst werde aber deswegen niemand. (Landbote)