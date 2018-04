Alltagsrassismus, aber kaum Gewalt

Wie verbreitet ist Alltagsrassismus nach wie vor und wo ist er besonders virulent? 42 Fälle von Diskriminierung registrierte die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus 2017 alleine an Schulen und damit doppelt so viele wie im Jahr zu vor. Gemessen an der Gesamtzahl gemeldeter Fälle relativiert sich diese Verdoppelung zwar wieder. «Steigt die Fallzahl 2018 aber nochmals so stark, könnte man von einem Trend reden», sagt David Mühlemann von Humanrights.ch.

Im Schulkreis Seen-Mattenbach sind rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler fremdsprachig. Dennoch habe es dort bisher keine rassistisch motivierte Ausgrenzung gegeben. «In 16 Jahren hatte ich noch keinen einzigen solchen Fall auf dem Tisch», sagt Kreisschulpflegepräsident Ruedi Ehrsam (SP).

«Mein Bruder musste die Schule wechseln»





Man versuche, eine «Kultur des Miteinanders, gegenseitigen Respekts, Anstands und der Würde» zu leben. Sollte es wiederholt zu rassistischen Spötteleien oder gar Angriffen kommen, werde man dies ansprechen, ähnlich wie beim Cybermobbing.

Dort seien die Grenzen rasch überschritten. «Dann steht bei uns auch mal der Jugendpolizist vor eine Klasse und erklärt in klaren Worten, wann ein Fall strafrechtlich relevant wird und eine Strafanzeige droht», sagt Ehrsam.

Leicht angespannt ist die Stimmung derzeit allerdings im Sek-Schulhaus Mattenbach. Dort haben sich offenbar «Grüppchen nach Ethnien» gebildet. Wie es so weit gekommen sei, kläre man nun ab. «Ziel muss immer die Integration in die Schule und den Klassenverband sein», sagt Ehrsam.

Auch das bewusste Abschotten könne wiederum rassistische Ressentiments hervorrufen. Aus einer Strassenumfrage (siehe Bildstrecke oben) wird deutlich, wie weit rassistisch motiviertes Mobbing gehen kann. «Mein Bruder musste die Schule wechseln», erzählt eine 17-jährige Kantischülerin.

Terror als Beschleuniger

Alltagsrassismus, Desintegration und Diskriminierung sind das eine, gewaltbereiter Rechtsextremismus das andere. Dieses Themas nimmt sich auch die städtische Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention an, die vor eineinhalb Jahren gegründet wurde.

Dort war man noch mit keinem «klassischen Fall» von Rechtsextremismus konfrontiert, sehr wohl aber mit aggressiven Telefonaten zur «schleichenden Islamisierung», gerade nach Terrorattacken. Auslöser für Tiraden könne dann selbst das Foto eines Säuglings mit typisch muslimischem Namen in der Babygalerie des «Stadi» sein. Sei beim Anrufer von Fremdgefährdung auszugehen, verständige man den Gewaltschutz der Polizei.

Kleine rechtsextreme Szene?

Bei der Stadtpolizei geht man davon aus, dass es keine gewaltbereite lokale rechtsextreme Szene gibt. Ihr seien «ein halbes Dutzend Personen» aus dem Milieu bekannt, «polizeilich in Erscheinung» getreten oder «aktiv und organisiert» seien diese aber nicht.

Die rechtsextreme Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) war letzte Woche in die Schlagzeilen geraten, weil ihr die Freikirche Chile Grüze kurzfristig abgesagt hatte, ihre Generalversammlung in deren Räumlichkeiten abzuhalten. Auf Winterthur, heisst es bei der Zürcher Sektion, sei man rein zufällig gestossen.

Wie viele Mitglieder aus Stadt und Region stammten, registriere man nicht explizit. Mit rund 180 Mitgliedern ist die Zürcher Pnos-Sektion nach der Berner die zweitgrösste im Land.

(Der Landbote)