Am Busbahnhof wird täglich das Fahrverbot missachtet

Diesen Frühling beobachtete Thomas Deutsch eine gefährliche Situation beim Winterthurer Busbahnhof: «Ein Lastwagen fuhr von der Technikumstrasse her in den Busbahnhof hinein, dort wollte er über die Trottoirkante und zwischen den zwei Bushäuschen hindurch ins Untertor einbiegen.» Erst nach einiger Zeit habe der Lastwagen zurückgesetzt und sei Richtung Stadthausstrasse davongefahren, erzählt Deutsch.

Es war nicht das erste Mal, dass er beobachten konnte, wie Autos oder Velos das Fahrverbot beim Busbahnhof missachteten. Deutsch, ein mittlerweile zurückgetretener EVP-Gemeinderat, fragte deshalb Ende Mai den Stadtrat an, wie er die Situation beurteile. Dieser bestätigt nun erstmals, dass «Durchfahrten von nicht berechtigten Personenwagen und Fahrrädern an derTagesordnung» seien.

«Kleine Tafeln»

Der Stadtrat spricht in seiner Antwort von «gefährlichen Situationen» und «widerrechtlichem Verhalten». Gleichzeitig relativiert er die Problematik. Im Vergleich zur Anzahl Stadtbusse, die den Busbahnhof in beiden Richtungen kreuzen, zähle die Stadtpolizei wenige unberechtigte Verkehrsteilnehmer, und diese würden die Verkehrssicherheit «nicht massgeblich beeinträchtigen». Nach wie vor setze die Stadt deshalb auf regelmässige Kontrollen und nicht etwa auf Poller oder Schranken.

Thomas Deutsch findet diese Antwort «nicht überzeugend». Er fordert eine bessere Signalisation. «Gerade wenn Auswärtige von der Milchrampe her zum Busbahnhof hinfahren, übersehen sie die kleinen Tafeln links und rechts des breiten Platzes leicht. Das führt zu gefährlichen Situationen für Fussgänger.»

In seiner Antwort lässt sich der Stadtrat eine Möglichkeit offen: die Videoaufzeichnung von Nummernschildern. Vorläufig werde auf eine solche Überwachung aber verzichtet. In Zürich ist diese bereits in Betrieb, wenn auch nur testweise. Im Langstrassenquartier filmt eine Kamera alle Autos, die ins Nachtfahrverbot fahren. Die Autonummer wird automatisch erfasst und der fehlbare Halter gebüsst. Der Test läuft bis im Herbst. (Landbote)