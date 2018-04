An’Nur-Imam nach Flucht in Deutschland gefasst

Der im November verurteilte Ex-Imam der Winterthurer An’Nur-Moschee ist in Deutschland untergetaucht und dort inzwischen verhaftet worden. Dies bestätigt das Zürcher Migrationsamt. Das Bezirksgericht Winterthur hatte den Äthiopier wegen eines Mordaufrufs für 15 Jahre des Landes verwiesen.

Weil die Schweiz bislang kein Rückübernahme­abkommen mit Äthiopien hat, konnte er nicht ausgeschafft werden. Der Imam kam in Durchsetzungshaft, welche das Zwangsmassnahmengericht im Februar aufhob. Danach tauchte er unter.

Ausschaffung ist jetzt möglich

Sobald der 25-Jährige von Deutschland an die Schweiz ausgeliefert wird, wollen die Migrationsbehörden seine Ausschaffung «unverzüglich» vorantreiben. Denn seit Anfang März ist der Bund an einem dubiosen Deal der EU mit dem Regime in Addis Abeba beteiligt, der Zwangsabschiebungen ermöglicht. Belohnt wird Äthiopien dafür mit Milliarden an europäischen Hilfsgeldern.

Das Staatssekretariat für Migration bestätigt auf Anfrage, «dass die Vereinbarung zwischen der EU und Äthiopien auch auf die Schweiz Anwendung findet».

Das geheime Papier liegt dieser Zeitung vor. Der Inhalt ist brisant: Vorgesehen ist eine enge Zusammenarbeit der europäischen Migrationsbehörden mit dem äthiopischen Geheimdienst (Niss), der wegen der Verfolgung von Regierungskritikern und Menschenrechtsverletzungen be­rüchtigt ist. (pem)