An die Mauer gepinkelt? «Es fehlen Beweise»

Der Beschuldigte, ein 27-jähriger Lieferant, machte vor dem Richter am Montag einen tiefenentspannten Eindruck. Er hatte Einspruch erhoben gegen einen Strafbefehl wegen «Verrichtung der Notdurft in nicht dafür angebotene Einrichtungen». Konkret soll er am Albanifestwochenende vor einem Jahr an die Fassade des SBB-Materialdepots am Bahnhof Winterthur uriniert haben.

«Das stimmt nicht», sagte der Beschuldigte. Er habe zwar diese Absicht gehabt und bereits die Hose geöffnet, doch als seine Kollegen ihn auf ein paar Bahnpolizisten hingewiesen hatten, die sich der Gruppe näherten, habe er die Hose wieder zugeknöpft. Als ihn die Polizisten zur Rede stellten, habe er ihnen genau das erklärt. «Ich bin nicht so doof und pinkle an die Mauer, wenn die Securities angelaufen kommen.» Sie hätten seinen Ausweis verlangt mit der Begründung. Angeblich für eine «Personenkontrolle». Stattdessen hätten sie dann einen Rapport ausgefüllt. «Das hätten sie mir sagen müssen», fand der Beschuldigte.

Der Einzelrichter ging auf diese Details nicht ein. Der Rapport der Bahnpolizisten schilderte den Sachverhalt allerdings mit einigen Abweichungen zur Version des Beschuldigten. Gemäss Rapport hatte dieser zugegeben, an das Materialdepot gepinkelt zu haben. «Ich war zwar alkoholisiert, aber ich habe das sicher nicht zugegeben, daran würde ich mich erinnern», sagte der Beschuldigte. Die Polizisten hätten doch gar keine Möglichkeit gehabt, ihn zu beobachten. «Sie waren zu weit entfernt und es war zu dunkel.»

Ob denn die Polizisten lügten, fragte der Richter den Beschuldigten. «Ich will niemanden zu Unrecht beschuldigen, ich habe ja selbst gemerkt, wie unangenehm das ist», sagte dieser. «Aber es ist schon etwas komisch, dass sie sowas behaupten.» Auch sonst wirkte der Beschuldigte wie ein Teilnehmer im Aufklärungsprozess. Ob denn Google Maps in die Untersuchung miteinbezogen worden sei, wollte er wissen. So hätte man vielleicht erkennen können, ob es für die Polizisten überhaupt möglich gewesen wäre, ihn beim Pinkeln zu beobachten. Allerdings unterschieden sich auch hier die Angaben, woher die Polizisten angelaufen kamen.

Nach kurzer Beratung sprach der Einzelrichter den Beschuldigten frei. «Uns fehlen objektive Beweismittel.» Es gebe keine Fotos oder Pläne, nur die Befragung des Beschuldigten und seiner Kollegen, sowie die Befragung der Polizisten. Diese sei allerdings zu spät durchgeführt worden, erst etwa zwei Monate nach dem Vorfall. Der Beschuldigte habe zudem von Beginn weg mehrheitlich konsistente Aussagen gemacht, die zwei Polizisten hätten sich hingegen in gewissen Aussagen widersprochen. Der Google Maps Plan helfe nicht, die Sichtverhältnisse zu klären, sagte der Richter. «Ich finde es aber auch lebensfremd, dass Ihre Kollegen in dem Moment alle zugeschaut haben sollen.»

Absicht allein reicht nicht

Noch während der Befragung hatte der Beschuldigte gesagt, er habe es sich zweimal überlegt, ob er Berufung einlegen solle. «Ich dachte, einfach bezahlen wäre einfacher.» Sein Kollege habe ihn aber darin bestärkt, sich zu wehren und nicht für etwas zu bezahlen, was er nicht getan habe. Die Absicht allein sei ja nicht strafbar.