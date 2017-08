Angetrunkener Autolenker verliert Führerausweis

Nicht lange konnte sich ein 19-jähriger Autolenker an seinem erst anfangs Juli 2017 erworbenen Führerausweis freuen. Am Sonntagmorgen, ca. 02:00 Uhr, verursachte er in angetrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall.

Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er mit übersetzter Geschwindigkeit vom Bahnhofplatz in die Turnerstrasse einbog und prallte gegen ein Taxi. An beiden Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Ohne anzuhalten fuhr er weiter und stellte das Fahrzeug an der Technikumstrasse auf einem Parkplatz ab.

Der 19-jährige muss seinen Führerausweis abgeben

Anschliessend begab er sich in die Altstadt in ein Lokal. Dort konnten ihn Beamte der Stadtpolizei kurze Zeit später kontrollieren und zur Klärung des Sachverhaltes auf die Wache mitnehmen. Der Lenker muss mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen und sein Führerausweis wurde eingezogen.

(ahu)