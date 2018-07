Angriff auf die «Winterthurer Zeitung»

In 4000 Haushalte wurde in den letzten Tagen ein Flugblatt verteilt, das zwei Kleber «Bitte keine Winterthurer Zeitung» enthält und dazu aufrufst, so geben die Winterthurer Zeitung zu protestieren. Hinter dem Flugblatt der der «Verein für Medienvielfalt», unterzeichnet ist er von Jodé Vogel, Hermann Dammann und Matthias Erzinger. Im Flugblatt heisst es, Christoph Blocher baue ein immer grösseres Medienimperium auf, zu dem nun auch die Winterthurer Zeitung gehöre, und verbreite so seine Weltanschauungen. «Falls Sie mit dieser Medienkonzentration in der Hand eines Milliardärs und seiner Familie nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung mit dem beigefügten Kleber auf Ihrem Briefkasten kund zu tun.» Die Herausgeberin der Winterthurer Zeitung, die Zeitungshaus AG, reagiert gelassen auf den Angriff. «Dieser Verein ist für uns völlig bedeutungslos und die primitiven Aktionen, getarnt als Einsatz für die Medienvielfalt bleiben ohne Wirkung», sagt Verwaltungsratspräsident Rolf Bollmann. Die Leser könnten selber entscheiden, ob ihnen die «Winterthur Zeitung» gefalle oder nicht.

«Dieser Verein ist für uns völlig bedeutungslos.»Rolf Bollmann, Verwaltungsratspräsident Zeitungshaus AG

Spricht man die Flugblatt-Initianten darauf an, dass der «Verein für Medienvielfalt» genau diese Vielfalt mit einer solchen Aktion beschneidet, sagt Matthias Erzinger, er sehe da keinen Widerspruch. Es gehe eben darum, eine Diskussion zu entfachen, was denn Medienvielfalt sei. Es sei klar, dass Christoph Blocher die verschiedenen Gratis-Anzeiger nicht wegen ökonomischer Interessen gekauft habe, sondern um ganz subtil Einfluss auf die Redaktionen zu nehmen. «Rund um die Winterthurer Wahlen, hat die Winterthurer Zeitung ihren Kurs massiv nach rechts verschoben. Mit unserer Aktion wollen wir bewusst provokativ diese Entwicklung sichtbar machen», sagt Erzinger, der Präsident der SP Töss ist.

Bollmann dagegen vermutet einen anderen Beweggrund. «Da glauben einige ultralinke Figuren mit dem Anti-Blocher-Reflex auf billige Art und Weise an Spendengelder zu kommen. (Landbote)