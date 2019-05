Annetta Steiner für Stadtratswahl nominiert

Ziemlich genau vor einem Monat wurde Annetta Steiner vorgeschlagen, nun wurde sie auch noch offiziell bestätigt. Die 55-Jährige Steiner soll im sechsten Versuch einen Stadtratssitz für die Grünliberalen erobern. Fünfmal scheiterte die GLP mit diesem Vorhaben. Dreimal war es Michael Zeugin, dann Beat Meier und 2018 Steiner selbst. Sie erzielte gar nur das neunt beste Resultat.

Trotzdem schicken die Grünliberale Steiner mit «voller Rückendeckung ins Rennen», wie es in einer Mitteilung heisst. Laut Beat Meier, dem scheidenden Präsidenten der GLP, er wird durch Urs Glättli ersetzt, sei es wichtig, dass die politische Mitte im Stadtrat vertreten sei. Annetta Steiner will mit grünen Anliegen Punkten, so lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren: «Es ist heute wichtiger denn je, dass wir mit vorausschauender Politik die kommenden Generationen einbeziehen.»

Neun Jahre Gemeinderätin

Annetta Steiner ist seit neun Jahren Gemeinderätin in Winterthur und präsidierte letztes Jahr den Rat. Dieses Präsidium war in der Vergangenheit ein gutes Sprungbrett für den Stadtrat. Josef Lisibach, Christa Meier und auch Yvonne Beutler hatten sich so die nötige Bekanntheit verschafft, um in den Stadtrat gewählt zu werden.

Bei den Wahlen am 7. Juli kommt es zu einem Zweikampf zwischen dem SP-Mann Kaspar Bopp und eben Annetta Steiner. (gvb)