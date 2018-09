Anwohner kämpfen erfolgreich für ihre Strassenlampen

Ist es die Ruhe nach dem Sturm? Die Welt ist jedenfalls schwer in Ordnung, gestern Nachmittag an der Mythenstrasse am Brühlberg. Der Verkehrslärm der Zürcherstrasse ist weit weg. Ein Auto rollt mit 20 Kilometern pro Stunde flüsternd an üppigen Vorgärten vorbei, auf einer frisch geteerten Strasse. Gusseiserne Strassenlaternen mit trichterförmigen Köpfen samt Pickelhaube, ornamentalen Verzierungen und kannelierten säulenartigen Masten runden das Bild ab. Man kennt das Laternenmodell auch aus der Altstadt. Dass sie nach wie vor an der Mythenstrasse stehen, ist keineswegs selbstverständlich.

«Nicht mehr so heimelig»

Stadtwerk Winterthur wollte die bis zu 70 Jahre alten Strassenlaternen im Zuge der Sanierung von Kanalisation, Strom- und Gasleitungen und Strassenbelag abreissen und durch moderne LED-Modelle ersetzen, a) weil für die Monteure die Wartung zum Problem wurde und b) um Strom zu sparen und die Lichtverschmutzung zu verringern. Die Anwohner protestierten, korrespondierten hartnäckig mit dem damaligen Werkvorsteher Matthias Gfeller (Grüne) sowie Stadtwerk und präsentierten Lösungsvorschläge. «Die Mythenstrasse wäre für uns sonst nicht mehr gleich heimelig gewesen», sagt Regula Blöchliger, die Co-Präsidentin vom Quartierverein Tössfeld-Brühlberg.

Bei Stadtwerk fand man eine Lösung und rüstete die Laternen auf LED um, sanierte die Anschlussleitungen und stockte um fünf Lampen auf, um die Lücken zu füllen und die Strasse flächendeckend zu beleuchten. «Jetzt scheinen sie tatsächlich deutlich heller und mit einem etwas weniger warmen Licht. Aber daran gewöhnen wir uns gerne», sagt Blöchliger.

Die städtische Strassenbeleuchtung verändert sich langsam, aber laufend. Von den stadtweit rund 9500 Strassenmasten leuchten inzwischen etwa 800 mit LED. Bis wann die Stadt komplett darauf umgerüstet sein wird, lässt Stadtwerk auf Anfrage offen. Wo immer «wirtschaftlich und technisch sinnvoll», setze man aber darauf. 700 Lampen sind heute zudem mit Sensoren ausgerüstet. Bei wenig Verkehr lassen sie sich dimmen. Und im Bruderhaus leuchten die Kandelaber gar dank Solarstrom.

An der Mythenstrasse ist man nach den langen Bauarbeiten des Lobes voll. Die Tempo-30-Zone hat die Stadt kürzlich zur Begegnungszone aufgewertet (Tempo 20). Der Schleichverkehr, der zu Stosszeiten bisher von der Zürcherstrasse her ins Familienquartier auswich, dürfte nun deutlich abnehmen. «Es gibt definitiv etwas zu feiern!», sagt Blöchliger. Hält das Wetter, findet am Wochenende ein Quartierfest statt. (Landbote)