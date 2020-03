Anwohner sind traurig über die Baumfällaktion

Vom Wald zwischen dem Trinkwasserreservoir Waldhof und den Pünten hinter den Eulachhallen ist bloss ein Haufen Holz geblieben. Zwei Wochen haben Forstarbeiter von Stadtgrün mit Maschinen die Bäume gefällt und zum Abtransport vorbereitet. Ein trauriger Anblick sei das, sagt ein Anwohner. «Es wurden auch kerngesunde Bäume geschlagen.» Der Mann ist überzeugt, dass mehr Bäume gefällt wurden, als nötig.

Bild: David Herter

Entlang der Ränder der Schneise hätte Stadtgrün sorgsamer vorgehen sollen.

«Weniger ging nicht»

Die Schneise ist oben 25 Meter und unten 15 Meter breit. Diese Breite sei für die Arbeiten von Stadtwerk Winterthur notwendig, sagt Mediensprecherin Maria Colón. Stadtwerk ersetzt am Hang eine 70 Jahre alte Leitung, die 70000 Winterthurerinnen und Winterthurer mit Trinkwasser versorgt. «Um solch grosse Leitungen zu ersetzen, braucht es Platz»: Für Bagger und Transporte. Weil der Brühlberghang ein potenzielles Rutschgebiet sei, müssten die Leitungen zudem tiefer verlegt werden, was zu mehr Aushub führe, sagt Colón. Unten ist die Schneise schmaler, weil dort lediglich die Leerlaufleitung in die Eulach ersetzt wird.

Bild: David Herter

Stadtwerk bedauere es sehr, dass einige grosse Bäume hätten gefällt werden müssen, sagt Colón. Dies sei aber unumgänglich gewesen. «Der Platz wird benötigt.» Nach dem voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten im Herbst 2020 werde die gerodete Schneise wieder aufgeforstet. Gepflanzt werden dann unter anderem Kirschbäume, Schwarz erlen und Stieleichen, die zum Standort passten und der Klimaerwärmung trotzten. «Die Aufforstung orientiert sich an einer natürlichen Waldgesellschaft.»

Stadtwerk habe mit Tafeln über das Bauprojekt informiert, sagt Colón. Negative Reaktionen hätten das Unternehmen keine erreicht. Stadtgrün sei vereinzelt um Informationen gebeten worden, habe aber ebenfalls kaum negative Reaktionen erhalten.